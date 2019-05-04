Камбала побил "хоккеиста" Риекстиньша

40-летний Камбала в марте вернулся в профессиональный бокс, победив в Риге белоруса Александра Няхайчука.

Следующим боем Камбалы был предусмотрен поединок против украинца Юрия Горбенко, который за свою карьеру проиграл все восемь своих боев.

Однако организаторы за день до боя сообщили, что Камбала все-таки будет биться с 24-летним представителем Латвии Риекстиньшем.

В этой боксерской дуэли, в которой в одном из эпизодов оба бойца выпали из ринга, победу одержал Камбала.

У боксеров - ощутимая разница в росте: если рост Камбалы составляет 206 сантиметров, то Риекстиньша - всего 185 сантиметров.

Для Риекстиньша этот бой стал первым боксерским поединком, однако у него есть опыт в смешанных единоборствах (ММА).

Интересно, что Риекстиньш играл за сборные Латвии по хоккею U-18 и U-20, а также представлял клуб чемпионата Латвии по хоккею "Mogo".

Камбала до этой встречи провел в профессиональном боксе пять боев, одержал четыре победы и одну встречу закончил вничью.

4 своих предыдущих боя Камбала провел в 2008 году в Лас-Вегасе.