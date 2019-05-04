В США подросток подала заявления в 115 университетов, и ее приняли во все

Девушку-подростка в штате Луизиана, США, ожидает тяжелый выбор - ее приняли во все 115 университетов, в которые она подала заявки. Учебные учреждения также предложили девушке стипендии на общую сумму 3,7 миллионов долларов, сообщает CNN.
Воспитанница Международной средней школы Нью-Орлеана Антонет Лав рассказывает, что в какой-то момент она перестала считать, во сколько университетов подала заявку.
"Я только продолжала подавать. Я хотела знать, сколько именно [университетов] меня примут", - рассказала подросток.
Антонет при этом не надеялась, что у нее пойдет настолько хорошо.
"Когда подтверждения [о принятии] начали приходить один за другим, я в какой-то момент начала думать - о, да", - вспоминает девушка.
Лав также указала, что пока не выбрала, в каком университете учиться.
До принятия решения она планирует посетить несколько учебных учреждений лично.
Свой следующий университет Лав планирует выбрать в этом месяце.
Девушка отметила, что хочет изучать педагогику и стать преподавателем.
"Мне нравится воодушевлять других быть настолько хорошими, насколько они могут", - отметила подросток.
Антонет - старший ребенок в семье с пятью детьми - у нее хватает опыта в присмотре за детьми и в их воодушевлении.
Любимым предметом девушки в школе является природоведение.
"У меня есть возможность изучать мир и то, что в нем происходит", - рассказала Антанет.
Представитель Международной средней школы Нью-Орлеана Дениз Джеймс рассказала, что Антонет во время школьных обедов регулярно была замечена "носом в книге".
"Антонет - порядочная ученица и прекрасный человек. Ей нравится читать, она очень мотивированна, ей удалось достичь значительной средней оценки", - рассказала Джеймс.
Она считает, что Лав абсолютно готова к огненному крещению.
Вне учебы девушке нравится рисовать и фотографировать.