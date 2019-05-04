В США подросток подала заявления в 115 университетов, и ее приняли во все

Воспитанница Международной средней школы Нью-Орлеана Антонет Лав рассказывает, что в какой-то момент она перестала считать, во сколько университетов подала заявку.

"Я только продолжала подавать. Я хотела знать, сколько именно [университетов] меня примут", - рассказала подросток.

Антонет при этом не надеялась, что у нее пойдет настолько хорошо.

"Когда подтверждения [о принятии] начали приходить один за другим, я в какой-то момент начала думать - о, да", - вспоминает девушка.

Лав также указала, что пока не выбрала, в каком университете учиться.

До принятия решения она планирует посетить несколько учебных учреждений лично.

Свой следующий университет Лав планирует выбрать в этом месяце.

Девушка отметила, что хочет изучать педагогику и стать преподавателем.

"Мне нравится воодушевлять других быть настолько хорошими, насколько они могут", - отметила подросток.

Антонет - старший ребенок в семье с пятью детьми - у нее хватает опыта в присмотре за детьми и в их воодушевлении.

Любимым предметом девушки в школе является природоведение.

"У меня есть возможность изучать мир и то, что в нем происходит", - рассказала Антанет.

Представитель Международной средней школы Нью-Орлеана Дениз Джеймс рассказала, что Антонет во время школьных обедов регулярно была замечена "носом в книге".

"Антонет - порядочная ученица и прекрасный человек. Ей нравится читать, она очень мотивированна, ей удалось достичь значительной средней оценки", - рассказала Джеймс.

Она считает, что Лав абсолютно готова к огненному крещению.