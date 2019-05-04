В Калснаве по дороге прогуливался медведь. Число больших животных в Латвии растет

Инара живет в красивом месте, в окружении леса - в доме "Meža Stepes" в нескольких километрах от центра Калснавы, ее хобби - пчеловодство. Несколько дней назад она с утра ехала на работу и в удивлении остановилась. На дороге были ясно видны огромные отпечатки лап. "Я привыкла к косулям, благородным оленям, лисам, зайцам, но медведь..." Женщина говорит, что это было немного необычно, так как "встречать его не хотелось".

Следы свидетельствовали, что медведь пришел с луга, немного побродил по дороге и ушел в лес.

"Думаю, вблизи он не останется, так как дальше большие леса Виеталвас. Охотники смеются, что медведь пришел ко мне за медом. Проверила ульи - там он не был", - рассказала Инара. Женщина решила изменить следы медведя. Оказалось, что они такой же длины, как обувь Инары 39 размера, но в два раза шире.

Отпечаток медвежьей лапы ФОТО: Ināra Vaļka

Специалист по охотничьим животным Latvijas Valsts meži Эгил Озолс подтвердил, что после долгого времени, когда медведи из Латвии пропали, они к нам вернулись. Медведь - осторожное животное, которое избегает встречи с человеком, поэтому увидеть медведя хоть краешком глаза редко кому удается.

Ему самому удавалось увидеть медведя всего один раз - во время охоты под Лубаной в далеком 1992 году.

Озолс говорит, что исключение, когда медведь может стать дружественным - это время, когда у медведицы малыши. Медведи с малышами прошлым летом были замечены в Латвии - из видели охотники и лесозаготовители. Однако, родились ли медвежата в Латвии, неизвестно.

Исследователи утверждают, что в ближайшее время беременная медведица может перезимовать на территории Латвии, и родившиеся во время зимней спячки медвежата официально будут считаться "медведями Латвии". Медведи в Латвии не рождались сто лет. В прошлом году эти животные посещали Стайцеле, Страупе, Ледургу, Вилкене. Животных также замечали в Лимбажском, Валмиерском, Валкском, Алуксненском краях, а также в Краславе, Зилупе, Жигури, Вецуми. Всего прошлым летом их насчитали около 30. Всего же в Латвии постоянно находятся более десяти медведей - большая часть пришла из Эстонии и Литвы, они у нас зимуют.

Медвежья прогулка ФОТО: Ināra Vaļka

Почему это крупное животное в Латвию попадает только в поисках корма или брачного сезона, чтобы избежать других медведей? Оказывается, косолапым присуща удивительная историческая память.

"В отличие от стран-соседей, в Латвии бурые медведи в конце 19 века и в начале 20 века были безжалостно истреблены, поэтому они больше не размножаются на нашей территории. Медведей отстреливали помещики - поляки и немцы, а не латыши", - рассказал ведущий исследователь института Silava Янис Озолиньш.

В свою очередь в поздние годы в Латвии быстро развивалось сельское хозяйство - поэтому покрытые лисами площади значительно снизились. Только после Второй мировой войны заброшенный сельскохозяйственные земли снова начали зарастать лесом. Чтобы медвежата родились в Латвии, медведица должна без тревог перезимовать у нас.

Если во время зимней спячки медведицу вспугнуть, она убежит, бросив беспомощных медвежат. До конца апреля - начала мая родившиеся медвежата очень беспомощны и не могут последовать за мамой.

Медвежата рождаются в январе, пока мать находится в спячке. Она даже не осознает, что родила. Маленькие медведи спят и сосут молоко матери, пока не наберутся сил. Озолиньш вспоминает случай, когда много лет назад у живущей в Лигатненском парке медведицы родились малыши. Медведица не спала и поэтому не кормила их - так устроена природа. Тогда Велга Витола "усыновила" медвежат и кормила их молоком из бутылочки. Именно поэтому в чудом, неизвестном месте, где они не чувствуют себя в безопасности, медведицы на зимнюю спячку не устраиваются. Посреди лета в лесах Латвии люди замечали медведицу с медвежатами.

Это потому, что медведицы, за которыми следуют малыши, во время брачного сезона не спариваются и стараются избегать самцов медведя, которые иногда убивают маленьких медвежат.