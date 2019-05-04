В Калснаве по дороге прогуливался медведь. Число больших животных в Латвии растет

Удивление в привкусом страха. Таковой была первая реакция Инары Вальки, когда она увидела на дороге в 150 метрах от дома огромные следы медведя. В волости Калснавас Мадонского края медведь прогулялся по лугу и дороге вблизи дома и, судя по следам, ушел глубже в кусты. В последнее время в Латвии летом все чаще замечены медведи - не только на границе с Россией или Эстонией, но и в центральной части страны и в Курземе. Специалисты считают, что в нашей стране могут обитать более 30 медведей.
Инара живет в красивом месте, в окружении леса - в доме "Meža Stepes" в нескольких километрах от центра Калснавы, ее хобби - пчеловодство. Несколько дней назад она с утра ехала на работу и в удивлении остановилась. На дороге были ясно видны огромные отпечатки лап. "Я привыкла к косулям, благородным оленям, лисам, зайцам, но медведь..." Женщина говорит, что это было немного необычно, так как "встречать его не хотелось".
Следы свидетельствовали, что медведь пришел с луга, немного побродил по дороге и ушел в лес.
"Думаю, вблизи он не останется, так как дальше большие леса Виеталвас. Охотники смеются, что медведь пришел ко мне за медом. Проверила ульи - там он не был", - рассказала Инара. Женщина решила изменить следы медведя. Оказалось, что они такой же длины, как обувь Инары 39 размера, но в два раза шире.
Специалист по охотничьим животным Latvijas Valsts meži Эгил Озолс подтвердил, что после долгого времени, когда медведи из Латвии пропали, они к нам вернулись. Медведь - осторожное животное, которое избегает встречи с человеком, поэтому увидеть медведя хоть краешком глаза редко кому удается.
Ему самому удавалось увидеть медведя всего один раз - во время охоты под Лубаной в далеком 1992 году.
Озолс говорит, что исключение, когда медведь может стать дружественным - это время, когда у медведицы малыши. Медведи с малышами прошлым летом были замечены в Латвии - из видели охотники и лесозаготовители. Однако, родились ли медвежата в Латвии, неизвестно.
Исследователи утверждают, что в ближайшее время беременная медведица может перезимовать на территории Латвии, и родившиеся во время зимней спячки медвежата официально будут считаться "медведями Латвии". Медведи в Латвии не рождались сто лет. В прошлом году эти животные посещали Стайцеле, Страупе, Ледургу, Вилкене. Животных также замечали в Лимбажском, Валмиерском, Валкском, Алуксненском краях, а также в Краславе, Зилупе, Жигури, Вецуми. Всего прошлым летом их насчитали около 30. Всего же в Латвии постоянно находятся более десяти медведей - большая часть пришла из Эстонии и Литвы, они у нас зимуют.
Почему это крупное животное в Латвию попадает только в поисках корма или брачного сезона, чтобы избежать других медведей? Оказывается, косолапым присуща удивительная историческая память.
"В отличие от стран-соседей, в Латвии бурые медведи в конце 19 века и в начале 20 века были безжалостно истреблены, поэтому они больше не размножаются на нашей территории. Медведей отстреливали помещики - поляки и немцы, а не латыши", - рассказал ведущий исследователь института Silava Янис Озолиньш.
В свою очередь в поздние годы в Латвии быстро развивалось сельское хозяйство - поэтому покрытые лисами площади значительно снизились. Только после Второй мировой войны заброшенный сельскохозяйственные земли снова начали зарастать лесом. Чтобы медвежата родились в Латвии, медведица должна без тревог перезимовать у нас.
Если во время зимней спячки медведицу вспугнуть, она убежит, бросив беспомощных медвежат. До конца апреля - начала мая родившиеся медвежата очень беспомощны и не могут последовать за мамой.
Медвежата рождаются в январе, пока мать находится в спячке. Она даже не осознает, что родила. Маленькие медведи спят и сосут молоко матери, пока не наберутся сил. Озолиньш вспоминает случай, когда много лет назад у живущей в Лигатненском парке медведицы родились малыши. Медведица не спала и поэтому не кормила их - так устроена природа. Тогда Велга Витола "усыновила" медвежат и кормила их молоком из бутылочки. Именно поэтому в чудом, неизвестном месте, где они не чувствуют себя в безопасности, медведицы на зимнюю спячку не устраиваются. Посреди лета в лесах Латвии люди замечали медведицу с медвежатами.
Это потому, что медведицы, за которыми следуют малыши, во время брачного сезона не спариваются и стараются избегать самцов медведя, которые иногда убивают маленьких медвежат.
Таким образом, медведица с детьми, которые остаются рядом с матерью, пока не достигнут двухлетнего возраста, уходят на территории, свободные от медведей. Брачный сезон медведей проходит с мая по июль.