Сб, 4.05.2019
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Во Флориде пассажирский самолет после аварийного приземления упал в реку

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Съехавший в реку Boeing 737

ФОТО: AP/Scanpix

В штате Флорида, США, самолет Boeing 737, совершивший аварийную посадку, после приземления съехал со взлетной полосы и упал в реку, сообщает AFP.

Самолет с 136 пассажирами и семью членами экипажа попа в аварию после прилета в Джексонвилль с военной базы США Гуантанамо на Кубе.

21 человек был доставлен в больницу с различными травмами, другим оказали помощь на месте.

На кадрах с места аварии видно, что самолет лежит, частично погрузившись в воду.

Рейс совершала авиакомпания Miami Air International, которая перевозила с базы на Кубе военных чиновников и членов из семей.

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