Во Флориде пассажирский самолет после аварийного приземления упал в реку

В штате Флорида, США, самолет Boeing 737, совершивший аварийную посадку, после приземления съехал со взлетной полосы и упал в реку, сообщает AFP.
Самолет с 136 пассажирами и семью членами экипажа попа в аварию после прилета в Джексонвилль с военной базы США Гуантанамо на Кубе.
21 человек был доставлен в больницу с различными травмами, другим оказали помощь на месте.
На кадрах с места аварии видно, что самолет лежит, частично погрузившись в воду.
Рейс совершала авиакомпания Miami Air International, которая перевозила с базы на Кубе военных чиновников и членов из семей.