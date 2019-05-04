В Екабпилсе прошел парад Национальных вооруженных сил

В 11 часов на улице Ригас начался парад латвийских и зарубежных вооруженных сил, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы, Госполиции и Яунсардзе.

Всего в параде принимают участие более 700 солдат, земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов.

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Кроме того, в мероприятии участвуют более 70 единиц служебной техники НВС и союзников, погранохраны, ГПСС и полиции.

Галерея: Военный парад в Екабпилсе