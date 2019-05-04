В Екабпилсе прошел парад Национальных вооруженных сил
В субботу, 4 мая, в Екабпилсе проходит день Национальных вооруженных сил, в том числе военный парад. Мероприятия дня НВС начались в 9 часов утра богослужением в Екабпилсской крустпилской евангелической лютеранской церкви.
В 11 часов на улице Ригас начался парад латвийских и зарубежных вооруженных сил, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы, Госполиции и Яунсардзе.
Всего в параде принимают участие более 700 солдат, земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов.
Кроме того, в мероприятии участвуют более 70 единиц служебной техники НВС и союзников, погранохраны, ГПСС и полиции.
Галерея: Военный парад в Екабпилсе
Парадом командует командир 3 латгальской бригады Земессардзе полковник Марис Симсонс, а принимают его президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Артис Пабрикс и командующий НВС Леонид Калниньш.