Сб, 4.05.2019
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В Екабпилсе прошел парад Национальных вооруженных сил
Фото и видео

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Foto: 4.maija parāde Jēkabpilī

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 4 мая, в Екабпилсе проходит день Национальных вооруженных сил, в том числе военный парад. Мероприятия дня НВС начались в 9 часов утра богослужением в Екабпилсской крустпилской евангелической лютеранской церкви.

В 11 часов на улице Ригас начался парад латвийских и зарубежных вооруженных сил, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы, Госполиции и Яунсардзе.

Всего в параде принимают участие более 700 солдат, земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов. 

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Кроме того, в мероприятии участвуют более 70 единиц служебной техники НВС и союзников, погранохраны, ГПСС и полиции.

Галерея: Военный парад в Екабпилсе

Парадом командует командир 3 латгальской бригады Земессардзе полковник Марис Симсонс, а принимают его президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Артис Пабрикс и командующий НВС Леонид Калниньш.

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