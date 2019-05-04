Сб, 4.05.2019
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Жители считают, что Латвии поможет сильный лидер с широкими полномочиями

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Иллюстративное фото

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Большинство жителей Латвии считает, что для улучшения ситуации в стране необходим один строгий лидер с широкими полномочиями, свидетельствует опрос, проведенный в феврале социологическим агентством SKDS.

Большинство участников опроса в целом согласны с тем, что ситуацию в Латвии мог бы улучшить один сильный лидер - 34% опрошенных с этим скорее согласны, а еще 30% согласны полностью.

По сравнению с опросом 2017 года удельный вес людей, которые придерживаются такой точки зрения, вырос на два процентных пункта. Самый высокий удельный вес людей с таким мнением был зарегистрирован в 2011 году, когда так считали 73% опрошенных.

Не согласны с тем, что Латвии нужен строгий лидер, 30% респондентов - 18% с этим скорее не согласны, а еще 12% - полностью не согласны. Наибольший удельный вес людей с таким мнением был 2004 году, когда так считал 41% населения.

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