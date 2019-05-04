Жители считают, что Латвии поможет сильный лидер с широкими полномочиями

Большинство участников опроса в целом согласны с тем, что ситуацию в Латвии мог бы улучшить один сильный лидер - 34% опрошенных с этим скорее согласны, а еще 30% согласны полностью.

По сравнению с опросом 2017 года удельный вес людей, которые придерживаются такой точки зрения, вырос на два процентных пункта. Самый высокий удельный вес людей с таким мнением был зарегистрирован в 2011 году, когда так считали 73% опрошенных.

Не согласны с тем, что Латвии нужен строгий лидер, 30% респондентов - 18% с этим скорее не согласны, а еще 12% - полностью не согласны. Наибольший удельный вес людей с таким мнением был 2004 году, когда так считал 41% населения.