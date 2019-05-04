В Риге опять подорожал бензин

Самый дорогой бензин был в Таллине, самыми низкими цены на него были в Вильнюсе. Цены дизельного топлива самыми высокими также были в Таллине, самыми низкими - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки выросла на этой неделе на 0,8% до 1,344 евро за литр. Цена дизельного горючего также повысилась на 0,8% до 1,274 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 1,8% до 1,19 евро за литр, а цена дизельного горючего не изменилась и составила 1,114 евро за литр.

В Таллине на АЗС "Circle K" цены на 95-й бензин на этой неделе выросли на 0,9% до 1,407 евро за литр, дизельного топлива - на 1,6% до 1,357 евро за литр.