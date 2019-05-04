Танки, вертолеты и радостные дети: в Екабпилсе демонстрируют военную технику

В субботу, 4 мая, в Екабпилсе в рамках дня Национальных вооруженных сил (НВС) посетители могут осмотреть сухопутную и воздушную военную технику как латвийской армии, так и союзников, к примеру, бронетранспортеры вооруженных сил Канады LAV6, а также технику из Италии, Испании и Албании.
Возможностью осмотреть технику, потрогать и даже взобраться на нее воспользовалось большое количество местных жителей и гостей города, в том числе присутствовало много детей, которые с радостью ползали по танкам и бронемашинам. Впрочем, смотрите сами:
Галерея: В Екабпилсе демонстрируют военную технику
Как уже писал Русский TVNET, ранее в Екабпилсе прошел парад латвийских и зарубежных вооруженных сил, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы, Госполиции и Яунсардзе.
Всего в параде приняли участие более 700 солдат, земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов.