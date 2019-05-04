Мурниеце: все должны участвовать в уменьшении неравенства и бедности

Она подчеркнула, что 4 мая - праздник возрождения народа, праздник волеизъявления. "4 мая 1990 года в ходе исторического голосования была восстановлена независимость Латвии. И 50 лет оккупации в тот день закончились", - сказала Мурниеце, отметив, что принятие декларации о восстановлении независимости является важнейшим событием в новейшей истории страны.

Спикер поблагодарила всех, кто, несмотря ни на что, оставался в годы советской оккупации верен идее независимости, тверд и бесстрашен в своих взглядах.

В своем выступлении Мурниеце затронула тему неравенства в латвийском обществе.

"Слишком много неравенства в нашей стране, масштабы которой позволяют управлять ею гораздо лучше. Управлять так, чтобы все чувствовали себя счастливыми. Равные возможности - один из основных принципов демократического, правового, социально ответственного государства. Это касается социальной защиты, здравоохранения, образования, любых общественных благ", - отметила спикер.

Она подчеркнула, что нужно целенаправленно снижать риски бедности и усилия к этому должны приложить все учреждения.

По словам спикера Сейма, политическая цель государства должна заключаться в том, чтобы сделать Латвию более процветающей страной.

"Мы должны приложить больше усилий, чтобы сделать людей более зажиточными, обеспечить им равные возможности и справедливость. Что бы мы ни предпринимали - проводили административно-территориальную реформу, совершенствовали здравоохранение, планировали перспективные направления развития народного хозяйства в последующие десятилетия - мы должны стремиться сделать Латвию более процветающей и более справедливой", - подчеркнула политик.