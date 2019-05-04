Сб, 4.05.2019
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Фото: За возложением цветов к памятнику Свободы наблюдали сотни людей

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Возложение цветов у памятника Свободы

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В день провозглашения независимости Латвии за возложением цветов должностными лицами и политиками у памятника Свободы наблюдали сотни людей.

Так, цветы у монумента возложили политики, должностные лица, а также бывшие депутаты Верховного совета, подписавшие декларацию о восстановлении независимости.

В частности, возложение посетили президент Раймонд Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министры и депутаты Сейма.

Также цветы возложили иностранные послы, депутаты Европарламента и депутаты Рижской думы. 

Галерея: Возложение цветов у памятника Свободы

За мероприятием наблюдали около тысячи людей различного возраста, в том числе и туристы.

После возложения цветов присутствующие вместе исполнили гимн Латвии. О музыкальном сопровождении возложения цветов позаботился оркестр Национальных вооруженных сил.

За происходящим наблюдали сотрудники муниципальной полиции Риги.

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