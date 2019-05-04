Фото: За возложением цветов к памятнику Свободы наблюдали сотни людей

В день провозглашения независимости Латвии за возложением цветов должностными лицами и политиками у памятника Свободы наблюдали сотни людей.
Так, цветы у монумента возложили политики, должностные лица, а также бывшие депутаты Верховного совета, подписавшие декларацию о восстановлении независимости.
В частности, возложение посетили президент Раймонд Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министры и депутаты Сейма.
Также цветы возложили иностранные послы, депутаты Европарламента и депутаты Рижской думы.
Галерея: Возложение цветов у памятника Свободы
За мероприятием наблюдали около тысячи людей различного возраста, в том числе и туристы.
После возложения цветов присутствующие вместе исполнили гимн Латвии. О музыкальном сопровождении возложения цветов позаботился оркестр Национальных вооруженных сил.
За происходящим наблюдали сотрудники муниципальной полиции Риги.