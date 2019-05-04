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  • Остапенко разгромила россиянку Павлюченкову: та смогла взять всего три гейма

Остапенко разгромила россиянку Павлюченкову: та смогла взять всего три гейма

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Алена Остапенко

ФОТО: AFP/SCANPIX

Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко в субботу в первом круге турнира серии Premier в Мадриде с результатом 6:2, 6:1 победила россиянку Анастасию Павлюченкову.

Остапенко в международном рейтинге занимает 31-ю позицию, тогда как Павлюченкова находится на 35-м месте.

За выход во второй круг Остапенко заработала 65 рейтинговых очков. В следующем матче она сыграет с седьмой ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов или Катержиной Синяковой из Чехии, занимающей в рейтинге WTA 44-ю позицию.

Отметим, что Остапенко в этом сезоне победила в семи матчах из 17, тогда как Павлюченкова - в десяти из 19.

В последнее время латвийская теннисистка выступала неудачно, так как в рамках всех турниров ее серия поражений достигла пяти матчей.

Примечательно, что в третьем круге Алена Остапенко может встретиться с другой представительницей Латвии - Анастасией Севастовой.

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