Остапенко разгромила россиянку Павлюченкову: та смогла взять всего три гейма

Остапенко в международном рейтинге занимает 31-ю позицию, тогда как Павлюченкова находится на 35-м месте.

За выход во второй круг Остапенко заработала 65 рейтинговых очков. В следующем матче она сыграет с седьмой ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов или Катержиной Синяковой из Чехии, занимающей в рейтинге WTA 44-ю позицию.

Отметим, что Остапенко в этом сезоне победила в семи матчах из 17, тогда как Павлюченкова - в десяти из 19.

В последнее время латвийская теннисистка выступала неудачно, так как в рамках всех турниров ее серия поражений достигла пяти матчей.