Остапенко разгромила россиянку Павлюченкову: та смогла взять всего три гейма

Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко в субботу в первом круге турнира серии Premier в Мадриде с результатом 6:2, 6:1 победила россиянку Анастасию Павлюченкову.
Остапенко в международном рейтинге занимает 31-ю позицию, тогда как Павлюченкова находится на 35-м месте.
За выход во второй круг Остапенко заработала 65 рейтинговых очков. В следующем матче она сыграет с седьмой ракеткой мира Кики Бертенс из Нидерландов или Катержиной Синяковой из Чехии, занимающей в рейтинге WTA 44-ю позицию.
Отметим, что Остапенко в этом сезоне победила в семи матчах из 17, тогда как Павлюченкова - в десяти из 19.
В последнее время латвийская теннисистка выступала неудачно, так как в рамках всех турниров ее серия поражений достигла пяти матчей.
Примечательно, что в третьем круге Алена Остапенко может встретиться с другой представительницей Латвии - Анастасией Севастовой.