Сб, 4.05.2019
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Военный парад в Екабпилсе: что о нем говорят местные?

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Парад 4 мая в Екабпилсе

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В день провозглашения независимости Латвии, 4 мая, в Екабпилсе проходит ряд мероприятий. День начался с богослужения в Екабпилской Крустпилской евангелической лютеранской церкви, после чего последовал военный парад Национальных вооруженных сил (НВС) и союзников по НАТО. 

4 мая отмечается не только восстановление независимости Латвии, но и столетие латвийской армии.

На торжественное мероприятие явились жители Екабпилса и окрестных городов, президент, министр обороны, командир НВС, а также другие лица.

Всего в параде приняли участие более 700 солдат и 70 единиц военной техники. Как проходил парад, и что о нем говорят местные жители, можно увидеть в видео, подготовленном TVNET:

Видео: Военный парад в Екабпилсе

В параде приняли участие солдаты НВС, пограничники, земессарги, полицейские, пожарные и спасатели, а также солдаты размещенных в Латвии боевых групп НАТО из Канады, Италии, Испании, Черногории, Албании и других стран. Из военной техники можно было увидеть самоходные гаубицы, снежные мотоциклы, квадроциклы, медицинский транспорт, джипы, оборудованные системами противотанковых ракет, вертолеты, истребители и многое другое.

Праздничные мероприятия будут проходить в Екабпилсе до вечера.

Галерея: Военный парад в Екабпилсе

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