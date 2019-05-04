Военный парад в Екабпилсе: что о нем говорят местные?

4 мая отмечается не только восстановление независимости Латвии, но и столетие латвийской армии.

На торжественное мероприятие явились жители Екабпилса и окрестных городов, президент, министр обороны, командир НВС, а также другие лица.

Всего в параде приняли участие более 700 солдат и 70 единиц военной техники. Как проходил парад, и что о нем говорят местные жители, можно увидеть в видео, подготовленном TVNET:

Видео: Военный парад в Екабпилсе

В параде приняли участие солдаты НВС, пограничники, земессарги, полицейские, пожарные и спасатели, а также солдаты размещенных в Латвии боевых групп НАТО из Канады, Италии, Испании, Черногории, Албании и других стран. Из военной техники можно было увидеть самоходные гаубицы, снежные мотоциклы, квадроциклы, медицинский транспорт, джипы, оборудованные системами противотанковых ракет, вертолеты, истребители и многое другое.

Праздничные мероприятия будут проходить в Екабпилсе до вечера.