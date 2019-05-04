В следующем году военный парад 4 мая пройдет в Даугавпилсе

В этом году парад и день НВС проходят в Екабпилсе. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на параде сообщил, что в следующем году Даугавпилсу доверена честь открыть празднование годовщины освобождения Латгале, а также принять парад вооруженных сил.