Сб, 4.05.2019
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ООН: из-за плохого урожая в КНДР миллионы людей страдают от голода

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Монументы Ким Сен Ира И Ким Чен Ира в Северной Корее

ФОТО: Reuters/ScanPix

Эксперты FAO посетили изолированное государство в марте и пришли к выводу, что примерно у десяти миллионов или 40% северокорейцев недостаточно продуктов до следующего урожая, сообщает DPA.

Делегация экспертов констатировала, что правительственная система разделения продуктов питания, от которой зависит большая часть жителей, была вынуждена с января снизить нормы питания до 300 граммов на одного человека в день, по сравнению с 380 граммами в 2018 году.

Без международной помощи государству, возможно, придется снизить нормы еще больше, предупреждают эксперты.

В различных сельских районах от нехватки питания страдают 43% жителей, у пятой части детей замедленный рост, так как они не едят достаточно много.

ООН планирует помочь 770 000 детей и женщинам за пределами столицы Пхеньяна, в районах, где голод актуальнее всего.

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