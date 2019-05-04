ООН: из-за плохого урожая в КНДР миллионы людей страдают от голода

Эксперты FAO посетили изолированное государство в марте и пришли к выводу, что примерно у десяти миллионов или 40% северокорейцев недостаточно продуктов до следующего урожая, сообщает DPA.
Делегация экспертов констатировала, что правительственная система разделения продуктов питания, от которой зависит большая часть жителей, была вынуждена с января снизить нормы питания до 300 граммов на одного человека в день, по сравнению с 380 граммами в 2018 году.
Без международной помощи государству, возможно, придется снизить нормы еще больше, предупреждают эксперты.
В различных сельских районах от нехватки питания страдают 43% жителей, у пятой части детей замедленный рост, так как они не едят достаточно много.
ООН планирует помочь 770 000 детей и женщинам за пределами столицы Пхеньяна, в районах, где голод актуальнее всего.