Больше половины смертей в прошлом году связаны с заболеваниями системы кровообращения

В прошлом году причиной 55,3% смертей в Латвии были заболевания системы кровообращения, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
В прошлом году умерло 28 510 человек, что немного больше, чем годом ранее (28 454 человека). 84,1% умерших были старше 60 лет, 104 - дети в возрасте до 14 лет, что на 25 детей меньше, чем год назад. 53,2% умерших составили женщины.
Из-за заболеваний системы кровообращения в прошлом году умер 15 771 человек, что на 60 человек меньше, чем в 2017 году. 6930 жителей скончались от ишемических заболеваний, включая острый инфаркт миокарда, острую коронарную недостаточность и хроническую ишемическую болезнь сердца.
Причиной смерти 5304 человек стали заболевания кровеносных сосудов мозга, включая инсульт, от которого скончались 2046 человек.
Причиной смерти 21,3% умерших были опухоли, в том числе чаще всего - злокачественные опухоли легких, кишечного тракта и молочной железы.
Кроме того, в прошлом году латвийцы умирали и от внешних причин, из которых наиболее частой было самоубийство. В прошлом году самоубийство совершили 299 человек, что на 55 человек меньше, чем годом ранее. Второй по частоте причиной смерти были падения - из-за них погибли 213 человек, что на один случай меньше, чем в 2017 году.
В 175 случаях причиной смерти стали транспортные аварии, в 144 - отравления и воздействие вредных веществ, в 124 - утопление, в 103 - воздействие дыма и огня, в 88 - охлаждение, в 72 - отравление алкоголем, а насильственной смертью погибли 72 человека.