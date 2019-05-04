Больше половины смертей в прошлом году связаны с заболеваниями системы кровообращения

В прошлом году умерло 28 510 человек, что немного больше, чем годом ранее (28 454 человека). 84,1% умерших были старше 60 лет, 104 - дети в возрасте до 14 лет, что на 25 детей меньше, чем год назад. 53,2% умерших составили женщины.

Из-за заболеваний системы кровообращения в прошлом году умер 15 771 человек, что на 60 человек меньше, чем в 2017 году. 6930 жителей скончались от ишемических заболеваний, включая острый инфаркт миокарда, острую коронарную недостаточность и хроническую ишемическую болезнь сердца.

Причиной смерти 5304 человек стали заболевания кровеносных сосудов мозга, включая инсульт, от которого скончались 2046 человек.

Причиной смерти 21,3% умерших были опухоли, в том числе чаще всего - злокачественные опухоли легких, кишечного тракта и молочной железы.

Кроме того, в прошлом году латвийцы умирали и от внешних причин, из которых наиболее частой было самоубийство. В прошлом году самоубийство совершили 299 человек, что на 55 человек меньше, чем годом ранее. Второй по частоте причиной смерти были падения - из-за них погибли 213 человек, что на один случай меньше, чем в 2017 году.