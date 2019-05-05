Американская сказка. Звезда хоккея Гиргенсонс нашел свое счастье за океаном

Гиргенсонс сделал предложение хрупкой американке по имени Кэти в начале прошлого года. Вскоре после этого пара сообщила, что свадьба состоится этим летом - 27 июля.

Земгус и Кэти вместе уже около шести лет. Первые годы пара поддерживала отношения на расстоянии - девушка училась в Питтсбурге, где одновременно была и черлидером местной футбольной команды, в то время как Гиргенсонс выступал за хоккейную команду в Баффало.

После того, как Кэти окончила обучение, она переехала к любимому. Недавно девушка поделилась, как весело отгуляла девичник со своими подружками в Чикаго.

"Я так счастлива называть этих девушек своими лучшими подругами. Лучший уик-энд вместе с самыми сладкими девочками мира. Так вас люблю!", - написала Кэти.

Вскоре после девичника Кэти и Земгус поделились фотографией их первого общего дома.

"Впервые мы владельцы дома! Я восхищен этим летом в новом доме и особенно свадьбой на самой лучшей девушке", - признался Земгус.

Кэти со своей стороны поделилась фотографией первого обеда пиццей в новом доме, написав, что уже не может дождаться, как они с Земгусом сотворят общие воспоминания в новом жилье.

Напомним, клуб НХЛ "Баффало" выбрал Гиргенсонса в 2012 году под 14-м номером, что пока является наивысшим результатом для хоккеистов из Латвии. Все эти годы Земгус играл только в этой команде.

За последние три года в НХЛ хоккеист заработал несколько миллионов. Заключенный в сентябре 2016 года договор на год подразумевал гонорар в размере 1,15 млн долларов США (1,02 млн евро). В свою очередь подписанный в 2017 году договор на два года предусматривал гонорар в 1,6 млн долларов США (1,36 млн евро) за сезон.

Отметим, нападающий играл за сборную Латвии на четырех чемпионатах мира - в 25 матчах он забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу.