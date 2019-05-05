На территории Центрального рынка появится стоянка для машин. И это еще не все

Сообщается, что уже с конца июня для покупателей будет доступна широкая и удобная стоянка на территории рынка. Этот проект уже находится на финишной прямой.

Под автостоянку отведут почти неиспользуемые улицы между Спикери (территория ночного рынка).

Помимо этого, проводятся последние подготовительные работы перед открытием Информационного центра, который будет находиться в самом сердце рынка - на площади Негю улицы Прагас - между административным зданием и мясным павильоном.

В Информационном центре посетители смогут получить ответы на интересующие их вопросы, зарезервировать экскурсии по рынку и приобрести сувениры, связанные с тематикой Рижского Центрального рынка.

Также отмечается, что следующий большой проект на рынке после завершенной реконструкции Гастрономического павильона связан с реконструкцией Рыбного павильона и переселение арендаторов этого павильона на время реконструкции в молочный павильон.

На данный момент завершился конкурс на разработку проекта рыбного павильона. Проектирование займет около 7-9 месяцев. Работы по реконструкции - минимум год.

Рынок обещает, что новый Рыбный павильон станет самым современным в Северной Европе.