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Видео: Латвийский боец Емельянов отправил соперника в нокаут за 14 секунд

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Олег Емельянов

ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

Вечером в пятницу, 3 мая, в рижском спортивном холле "Сконто" в рамках турнира 101 Fighting championship состоялся поединок за звание чемпиона Балтии по ММА среди проффессионалов по версии Freon.

Латвию в этом поединке представлял боец из клуба Sev Arch 25-летний Олег Емельянов (179 см, 106 кг). Его соперником стал боец из Санкт-Петербурга 36-летний Сергей Федяинов (195 см, 112 кг).

Хоть соперник и превосходил в показателях и опыте, но Олегу удалось нокаутировать его всего через 14 секунд после начала поединка. Яркий, брутальный нокаут и пояс чемпиона остается в Латвии.

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