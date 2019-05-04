Видео: Латвийский боец Емельянов отправил соперника в нокаут за 14 секунд

Латвию в этом поединке представлял боец из клуба Sev Arch 25-летний Олег Емельянов (179 см, 106 кг). Его соперником стал боец из Санкт-Петербурга 36-летний Сергей Федяинов (195 см, 112 кг).

Хоть соперник и превосходил в показателях и опыте, но Олегу удалось нокаутировать его всего через 14 секунд после начала поединка. Яркий, брутальный нокаут и пояс чемпиона остается в Латвии.