Сб, 4.05.2019
Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". Владимир Зеленский
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Теннис
  • Севастова после нокдауна в начале матча сумела пройти первый круг турнира в Мадриде

Севастова после нокдауна в начале матча сумела пройти первый круг турнира в Мадриде

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Анастасия Севастова

ФОТО: AFP/SCANPIX

Лучшая теннисистка Латвии Анастасия Севастова в субботу в первом круге турнира серии Premier в Мадриде со счетом 0:6, 6:3, 6:2 обыграла бельгийку Кирстен Фликпенс.

Севастова в международном рейтинге занимает 13-е место и была посеяна на турнире под 12-м номером, тогда как ее соперница находится на 59-й позиции рейтинга.

За выход во второй круг Севастова заработала 65 рейтинговых очков. Во втором круге она встретится или с румынкой Михаэлой Бузарнеску (WTA 29) или австралийской Альей Толманович (WTA 43).

Для теннисисток эта встреча стала первой в карьере.

Отметим, что Севастова в последних 20 играх одержала десять побед, однако высокими достижениями не выделялась, к примеру на Открытом чемпионате Австралии она добралась лишь до третьего круга.

Ранее вторая теннисистка Латвии Алена Остапенко со счетом 6:2, 6:1 разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову.

Примечательно, что в третьем круге латвийские теннисистки могут сыграть между собой.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ