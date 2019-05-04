Севастова после нокдауна в начале матча сумела пройти первый круг турнира в Мадриде

Севастова в международном рейтинге занимает 13-е место и была посеяна на турнире под 12-м номером, тогда как ее соперница находится на 59-й позиции рейтинга.

За выход во второй круг Севастова заработала 65 рейтинговых очков. Во втором круге она встретится или с румынкой Михаэлой Бузарнеску (WTA 29) или австралийской Альей Толманович (WTA 43).

Для теннисисток эта встреча стала первой в карьере.

Отметим, что Севастова в последних 20 играх одержала десять побед, однако высокими достижениями не выделялась, к примеру на Открытом чемпионате Австралии она добралась лишь до третьего круга.

Ранее вторая теннисистка Латвии Алена Остапенко со счетом 6:2, 6:1 разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову.