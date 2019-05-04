В Канаде после легализации люди начали активно впервые пробовать марихуану

Как сообщила статистическая служба Канады, во время исследования за первые три месяца 646 000 человек признались, что впервые попробовали марихуану. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

Национальное исследование марихуаны показало, что в первой четверти 2019 года 18% канадцев в возрасте старше 15 лет признались, что употребляли марихуану. Это на 5% больше, чем годом ранее. Больше всего число употребляющих марихуану выросло среди мужчин в возрасте от 45 до 64 лет.

Напомним, в Канаде с октября 2018 года официально разрешено выращивать и употреблять марихуану с целью развлечения. Закон позволяет лицам старше 18 лет выращивать до четырех кустов марихуаны для личного использования. Кроме того, при себе можно держать до 30 граммов сушеного продукта.