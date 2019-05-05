"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу. Кокорин тоже получит медаль

"Зенит" мог гарантировать себе чемпионство на несколько часов раньше, но для этого необходимо было побеждать "Ахмат", чего питерцы сделать не сумели - 1:1. Идущий на втором месте в турнирной таблице "Локомотив" обязан был побеждать "Арсенал", чтобы сохранить шансы на первую строчку, но "железножорожники" уступили и досрочно сделали "Зенит" чемпионом.

Для "Зенита" этот титул стал пятым в истории клуба. Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у ЦСКА (6) и московского "Спартака" (10). Интересно, что "Зенит" впервые выиграл чемпионат России под руководством российского тренера.

Таким образом, в чемпионате России побеждает четвёртый клуб за последние четыре сезона. В сезоне-2015/2016 золотые медали завоевал ЦСКА, год спустя "Спартак", а в прошлом сезоне "Локомотив".

К чемпионскому титулу "Зенит" привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил команду перед началом нынешнего сезона. Для Семака чемпионский титул стал шестым в карьере и первым в качестве тренера.

Кстати, для тех, кто волновался. С чемпионством можно поздравить и Александра Кокорина, который в данный момент находится в СИЗО. 28-летний футболист в нынешнем сезоне провёл в чемпионате России всего три матча. Для форварда "Зенита" это чемпионство стало первым в карьере.