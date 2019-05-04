Сб, 4.05.2019
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Житель Эстонии в один миг разбогател на 160 000 евро

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Вчера житель Эстонии стал победителем в европейской лотерее Eurojackpot  в призовой группе 5+0 и выиграл 161 157,60 евро, пишет Rus.Postimees.

В этой призовой группе также победу одержали два человека в Германии и по одному в Дании, Швеции и Голландии. Счастливый билет был приобретен в Эстонии по интернету.

В призовой группе 5+1 также оказался один победитель с выигрышем в сумму около 2,7 миллионов евро, которые отправятся в Италию. 

Главный приз на этой неделе не был разыгран, поэтому ожидаемый джекпот следующей недели составит 90 миллионов евро. 

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