"Он даже не разрядился!": Тайванец заснул и проглотил беспроводной наушник

На Тайване мужчина случайно проглотил свои беспроводные наушники. Его удивил тот факт, что наушники по-прежнему работают и после того, как прошли через его пищеварительную систему, пишет портал Dailymail.
Тайванец Бун Хсу рассказал, что использовал наушники, пока не заснул. После пробуждения он констатировал, что один из беспроводных наушников пропал. Когда мужчина попытался обнаружить его с помощью приложения на мобильном телефоне, оказалось, что он соединен с устройством и находится в пределах досягаемости и может проигрывать музыку.
Мужчина услышал звуковой сигнал, но сначала не понял, откуда он идет.
"Я проверил под одеялом и посмотрел вокруг, но не смог его найти - тогда я понял, что звук идет из моего живота", - признал мужчина.
Это подтвердили и врачи местной больницы. Наушник AirPod был обнаружен в его желудке.
Наушник прошел через всю пищеварительную систему Хсу, сказано в заключении больницы. Мужчина рассказал, что на следующий день получил свой наушник обратно. Никаких медицинских манипуляций медики не проводили, и наушник вышел из его организма естественным путем.
Как бы удивительно это не звучало, аксессуар по-прежнему работает. Парню пришлось очистить его и высушить, после чего можно было использовать.
"Аккумулятор по-прежнему показывал 41%. Это было невероятно", - признал житель Тайваня.
Врач, работавший в службе неотложной медицинской помощи больницы, признал, что проглатывание AirPod на здоровье мужчины не повлияло, так как он проглотил не аккумулятор устройства.