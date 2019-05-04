"Он даже не разрядился!": Тайванец заснул и проглотил беспроводной наушник

Тайванец Бун Хсу рассказал, что использовал наушники, пока не заснул. После пробуждения он констатировал, что один из беспроводных наушников пропал. Когда мужчина попытался обнаружить его с помощью приложения на мобильном телефоне, оказалось, что он соединен с устройством и находится в пределах досягаемости и может проигрывать музыку.

Мужчина услышал звуковой сигнал, но сначала не понял, откуда он идет.

"Я проверил под одеялом и посмотрел вокруг, но не смог его найти - тогда я понял, что звук идет из моего живота", - признал мужчина.

Это подтвердили и врачи местной больницы. Наушник AirPod был обнаружен в его желудке.

Наушник прошел через всю пищеварительную систему Хсу, сказано в заключении больницы. Мужчина рассказал, что на следующий день получил свой наушник обратно. Никаких медицинских манипуляций медики не проводили, и наушник вышел из его организма естественным путем.

Как бы удивительно это не звучало, аксессуар по-прежнему работает. Парню пришлось очистить его и высушить, после чего можно было использовать.

"Аккумулятор по-прежнему показывал 41%. Это было невероятно", - признал житель Тайваня.