Последняя проверка перед чемпионатом мира: сборная Латвии проиграла 0:2

Примечательно, что ворота сборной Латвии защищал 20-летний голкипер Густав Давис Григалс.

Швейцарцы доминировали на площадке уже с первых секунд матча. Во второй половине первого игрового отрезка Артур Кулда и Эмил Гегерис оставили латышей втроем против пятерых противников, которые двойным большинством воспользовались успешно - шайбу забросил Венсан Праплан.

Сборная Латвии не сумела справиться с натиском соперника и во втором периоде. Хоть баланс бросков и удалось улучшить, по-настоящему опасных моментов у ворот швейцарцев не возникало.

В середине заключительного игрового отрезка хозяева площадки свое преимущество удвоили - точный бросок на свой счет записал Симон Мозер. Швейцарец воспользовался тем, что латвийские хоккеисты не разобрались в своей зоне, благодаря чему шайба попала к противнику.

Во второй половине периода шайба побывала в воротах Григалса в третий раз, однако после видеоповтора она засчитана не была.

Напомним, накануне сборная Латвии в первом проверочном матче против Швейцарии уступила со счетом 1:4.