Последняя проверка перед чемпионатом мира: сборная Латвии проиграла 0:2

Сборная Латвии по хоккею в субботу в последнем проверочном матче перед чемпионатом мира в гостях со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) уступила Швейцарии.
Примечательно, что ворота сборной Латвии защищал 20-летний голкипер Густав Давис Григалс.
Швейцарцы доминировали на площадке уже с первых секунд матча. Во второй половине первого игрового отрезка Артур Кулда и Эмил Гегерис оставили латышей втроем против пятерых противников, которые двойным большинством воспользовались успешно - шайбу забросил Венсан Праплан.
Сборная Латвии не сумела справиться с натиском соперника и во втором периоде. Хоть баланс бросков и удалось улучшить, по-настоящему опасных моментов у ворот швейцарцев не возникало.
В середине заключительного игрового отрезка хозяева площадки свое преимущество удвоили - точный бросок на свой счет записал Симон Мозер. Швейцарец воспользовался тем, что латвийские хоккеисты не разобрались в своей зоне, благодаря чему шайба попала к противнику.
Во второй половине периода шайба побывала в воротах Григалса в третий раз, однако после видеоповтора она засчитана не была.
Напомним, накануне сборная Латвии в первом проверочном матче против Швейцарии уступила со счетом 1:4.
Сборные вскоре встретятся еще раз, но уже в рамках чемпионата мира, который стартует в Словакии 10 мая.