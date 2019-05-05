"2000 евро за ночь": Ксения Бородина возмущена эскортницами из России и Украины в Дубае

"Но вопрос не в этом, скажите мне одну вещь, почему это Россия и Украина?! Почему я не вижу, чтобы итальянки, француженки или англичанки эскортили тут вот так откровенно?! Или это я просто не вижу! Но почему наши то?!", - спрашивает она.