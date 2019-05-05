"2000 евро за ночь": Ксения Бородина возмущена эскортницами из России и Украины в Дубае

Российская телеведущая Ксения Бородина сейчас находится в Дубае. На своей Instagram-странице звезда опубликовала пост, где возмутилась поведением женщин легкого поведения. Больше всего ей не понравилось, что это были преимущественно русские и украинки. Теледива искренне переживает, что вот такие девушки портят репутацию страны.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Девочки и мальчики, вот честно я не ханжа и как бээээ ну все понятно, что многие девушки сюда в Дубай прилетают "работать". Вчера лично своими глазами, наблюдала, как девушка откровенно себя продавала весь вечер, начиная с откровенного платья, заканчивая грязными танцами", - отметила Ксения.
Она не понимает, почему так ведут себя преимущественно это украинки или россиянки.
"Но вопрос не в этом, скажите мне одну вещь, почему это Россия и Украина?! Почему я не вижу, чтобы итальянки, француженки или англичанки эскортили тут вот так откровенно?! Или это я просто не вижу! Но почему наши то?!", - спрашивает она.
Телезвезда не понимает, что это за мода - не работать, а получать деньги таким способом, а также портить репутацию страны.
"Понятно что куртизанки были всегда и это древняя профессия, эскорт вообще новая мода, зачем идти работать думают они, если я могу 2000 евро за ночь взять, перед этим взяв другое. Но ещё раз повторюсь - это их дело.
Просто обидно за наших девок, что репутация у страны из-за них вот такая... И не надо все списывать на красоту, у нас самые красивые именно поэтому! Чушь это все!", - подчеркнула Бородина.
Ксению поддержали и поставили "лайк" публикации многие звезды российского шоу-бизнеса.
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Девочки и мальчики, вот честно я не ханжа и как бээээ ну все понятно, что многие девушки сюда в Дубай прилетают «работать»Вчера лично своими глазами, наблюдала, как девушка откровенно себя продавала весь вечер, начиная с откровенного платья, заканчивая грязными танцами. Но вопрос не в этом, скажите мне одну вещь, почему это Россия и Украина?! Почему я не вижу , чтобы итальянки, француженки или англичанки эскортили тут вот так откровенно?! Или это я просто не вижу! Но почему наши то?! Понятно что куртизанки были всегда и это древняя профессия, эскорт вообще новая мода, зачем идти работать думают они, если я могу 2000 евро за ночь взять🤦♀️🙈 перед этим взяв другое🙈 но ещё раз повторюсь это их дело. Просто обидно за наших девок, что репутация у страны из-за них вот такая... и не надо все списывать на красоту, у нас самые красивые именно поэтому! Чушь это все!