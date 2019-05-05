"Попа как у Ким": Настя Каменских показала роскошное тело в купальнике

Украинская популярная певица Анастасия Каменских регулярно радует своих подписчиков соблазнительными снимками. Звезда не стала разочаровывать поклонников и на этот раз.
Она разместила на своей Instagram-странице сексуальное фото в купальнике черного цвета.
Звезда без стеснения показала своим фанам все достоинства своей роскошной фигуры.
Подписчики очень восторженно отнеслись к снимку. Многие не жалели похвалы для певицы.
"Супер! Хорошая фигура", "Вот натурально и шикарно выглядит. Без силиконовых шариков", "Очень красиво", "Попа как у Ким", - писали восторженные поклонники.
Стоит отметить, что совсем недавно дуэту "Потап и Настя" исполнилось 13 лет.
"Все началось с двух людей, Леши и Насти, которые по-настоящему горели идеей дарить людям радость, а превратилось в музыкальный триумф, на котором уже выросло целое поколение", - написала Настя на своей странице.