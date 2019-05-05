"Попа как у Ким": Настя Каменских показала роскошное тело в купальнике

Она разместила на своей Instagram-странице сексуальное фото в купальнике черного цвета.

Звезда без стеснения показала своим фанам все достоинства своей роскошной фигуры.

Подписчики очень восторженно отнеслись к снимку. Многие не жалели похвалы для певицы.

"Супер! Хорошая фигура", "Вот натурально и шикарно выглядит. Без силиконовых шариков", "Очень красиво", "Попа как у Ким", - писали восторженные поклонники.

Стоит отметить, что совсем недавно дуэту "Потап и Настя" исполнилось 13 лет.