Новолуние 5 мая 2019 года: что можно, а что нельзя делать сегодня

Пребывание Луны в Тельце в период Новолуния - это всегда хороший знак. В этот раз нам повезет, потому что стихия Земли благоприятно сочетается с периодом перестройки лунной энергетики.

Воскресенье - день отдыха и хорошего настроения. Заканчиваются праздники, поэтому нужно сделать 5 мая временем душевного спокойствия.

Что можно делать в Новолуние 5 мая

Новолуние - прекрасное время для начала новых дел. В этот день лунного календаря

астрологи рекомендуют не откладывать на потом что-то важное, но при этом не стоит спешить. Решать свои задачи лучше постепенно, осторожно, предусмотрительно.

Можно заниматься делами, не требующими командного взаимодействия. Отлично выполняется различная рутинная работа, требующая повышенной концентрации внимания. Преимущественно это касается интеллектуальных задач, хотя и физический труд тоже приветствуется в такие дни.

5 мая - воскресенье, поэтому

на первом месте для многих будет стоять отдых. Отлично поможет расслабиться простая релаксация дома, в уединении или в компании близкого человека.

Можно почитать книгу, посмотреть кино, сделать что-нибудь вкусное, заняться легкой уборкой. Полезными будут умеренные траты, покупки в Интернете. Можно купить что-то необходимое или обновить гардероб, если позволяют время и финансовые возможности.

Особое значение будет иметь тригон Луны с Плутоном. Данный аспект придает Новолунию стабильность, а также хорошо влияет на творческую работу, сглаживает конфликты.

Это значит, что полезно наладить отношения с кем-то, кто вас обидел в прошлом, или с тем, кого обидели вы. Эксперты dailyhoro.ru говорят, что примирение в такие дни пройдет на ура, а поиск компромиссов с большой вероятностью завершится удачно.

Что нельзя делать в Новолуние 5 мая

Согласно лунному календарю, в Новолуние нельзя занимать только оборонительные позиции или бросаться в атаку без оглядки. Во всем нужна золотая середина, так как 5 мая будет преобладать спокойная энергетика Луны в Тельце. Тригон с Плутоном поможет снять острые психологические проблемы, придаст людям стойкости, создаст внутреннюю гармонию.

Нельзя нарушать эту идиллию, вступая в ссоры и конфликты, позволяя переживаниям захватывать ваш разум, а еще - не стоит перегружать свой организм работой.

Также не желательно отправляться в дальние путешествия и совершать слишком дорогие приобретения. Нельзя брать деньги в долг и оформлять кредиты в этот день. Можно принимать только те обязательства, которые получится выполнить уже в это воскресенье.

Это время благосклонно к влюбленным, так что нельзя оставаться в уединении, если есть шанс провести день со второй половинкой. С другой стороны, лучше не отдыхать среди большого количества людей. Стоит отложить поход в кино, театр или ресторан.