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Свинья по кличке Хэмилтон - совершенно точно самый крутой талисман этого сезона в НХЛ

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ФОТО: Кадр из видео

Невероятно, но факт - в этом сезоне НХЛ совершенно точно самым крутым талисманом стала свинья по кличке Хэмилтон.

Всё дело в том, что "Каролина Харрикейнс", считающаяся одной из самых слабых команд в текущем плей-оффе НХЛ, впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции.

Клуб неожиданно одержал шесть побед подряд, среди которых и успех над фаворитами "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вашингтон Кэпиталз", где играет нападающий Александр Овечкин.

Некоторые усмотрели в этом заслугу живой свиньи...

Оказалось, на домашнюю игру один из фанатов притащил с собой свинью, нарядив её в цвета "Каролины". Тот матч команда выиграла, а Хэмилтон стал местным любимцем, которого с радостью все угощали и с кем непременно хотели сфотографироваться. 

За следующие десять дней Хэмилтон стал самой популярной свиньёй в США – его владельцам пришло официальное письмо из клуба, в котором их попросили присутствовать на домашних играх "Каролины", пишет sports.ru.

И это сработало – команда дома взяла 3 из 3, а поросёнка отправили в командировку в "Вашингтон", чтобы он поддержал команду в седьмом матче, добавляет издание.

Поговаривают, что Хэмилтона теперь называют секретным оружием команды и даже показывают по телевидению.

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