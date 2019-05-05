Свинья по кличке Хэмилтон - совершенно точно самый крутой талисман этого сезона в НХЛ

Всё дело в том, что "Каролина Харрикейнс", считающаяся одной из самых слабых команд в текущем плей-оффе НХЛ, впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции.

Клуб неожиданно одержал шесть побед подряд, среди которых и успех над фаворитами "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вашингтон Кэпиталз", где играет нападающий Александр Овечкин.

Некоторые усмотрели в этом заслугу живой свиньи...

Оказалось, на домашнюю игру один из фанатов притащил с собой свинью, нарядив её в цвета "Каролины". Тот матч команда выиграла, а Хэмилтон стал местным любимцем, которого с радостью все угощали и с кем непременно хотели сфотографироваться.

За следующие десять дней Хэмилтон стал самой популярной свиньёй в США – его владельцам пришло официальное письмо из клуба, в котором их попросили присутствовать на домашних играх "Каролины", пишет sports.ru.

И это сработало – команда дома взяла 3 из 3, а поросёнка отправили в командировку в "Вашингтон", чтобы он поддержал команду в седьмом матче, добавляет издание.