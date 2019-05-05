В Даугавпилсе повысили налог на "пустую" недвижимость. Ее тут же стало меньше

В этом году с увеличением ставки налога на недвижимость для объектов, где никто не задекларирован, количество такой недвижимости в городе уменьшилось, сообщила агентству LETA представитель департамента управления собственностью Даугавпилсской думы Татьяна Зинкевич.
По данным самоуправления, перед принятием правил о повышении ставки в городе было 7000 объектов недвижимости, где никто не задекларирован, а сейчас их количество сократилось примерно до 4500. Также повысились поступления налога.
Согласно бюджету Даугавпилсской думы, в 2019 году самоуправление в виде налога на недвижимость планирует собрать 2,87 млн евро.
Выполнение плана этих поступлений в марте составило 57%.
С 2019 года ставка налога на недвижимость, где никто не задекларирован, составляет в Даугавпилсе 1,5% от кадастровой стоимости, тогда как для большинства объектов - от 0,2% до 0,6%.