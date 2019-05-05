В Даугавпилсе повысили налог на "пустую" недвижимость. Ее тут же стало меньше

По данным самоуправления, перед принятием правил о повышении ставки в городе было 7000 объектов недвижимости, где никто не задекларирован, а сейчас их количество сократилось примерно до 4500. Также повысились поступления налога.

Согласно бюджету Даугавпилсской думы, в 2019 году самоуправление в виде налога на недвижимость планирует собрать 2,87 млн евро.

Выполнение плана этих поступлений в марте составило 57%.