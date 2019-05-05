Вс, 5.05.2019
Самая грубая ошибка, которую допускают родители, заключается в том, что они сами начинают поиски ребенка и оповещают полицию об исчезновении своего отпрыска только с наступлением темноты. Сигита Пилдава, представитель Госполиции

Выжил только младенец. В Челябинской области произошло массовое убийство

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Утром 4 мая в частном доме в Челябинской области были обнаружены тела двух мужчин, двух женщин и мальчика с ножевыми ранениями. Единственный выживший - грудной ребенок, пишут российские СМИ.

"Известно, что к хозяевам - мужчине и его сожительнице - пришла подруга с двумя детьми и еще гость-мужчина. В доме употребляли спиртное", - добавил собеседник РИА "Новости".

Четырехлетнему мальчику, по предварительным данным, убийца нанес не менее шести ножевых ранений. 

​"Младенец найден в коляске, он жив", - сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления по региону. 

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что ребенок не пострадал, но находится в больнице для обследования.

У убитой женщины есть и третий ребенок. По словам Буториной, он находится с бабушкой. "На данный момент мы с органами опеки ожидаем, что дети будут в семье бабушки, потому что там есть возможность их воспитывать", - добавила омбудсмен.

Вечером в субботу "был установлен и задержан местный житель, чья причастность к убийству указанных лиц проверяется". Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", пишет NEWSru.com.

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