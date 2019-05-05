Выжил только младенец. В Челябинской области произошло массовое убийство

Утром 4 мая в частном доме в Челябинской области были обнаружены тела двух мужчин, двух женщин и мальчика с ножевыми ранениями. Единственный выживший - грудной ребенок, пишут российские СМИ.
"Известно, что к хозяевам - мужчине и его сожительнице - пришла подруга с двумя детьми и еще гость-мужчина. В доме употребляли спиртное", - добавил собеседник РИА "Новости".
Четырехлетнему мальчику, по предварительным данным, убийца нанес не менее шести ножевых ранений.
"Младенец найден в коляске, он жив", - сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления по региону.
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что ребенок не пострадал, но находится в больнице для обследования.
У убитой женщины есть и третий ребенок. По словам Буториной, он находится с бабушкой. "На данный момент мы с органами опеки ожидаем, что дети будут в семье бабушки, потому что там есть возможность их воспитывать", - добавила омбудсмен.
Вечером в субботу "был установлен и задержан местный житель, чья причастность к убийству указанных лиц проверяется". Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", пишет NEWSru.com.