"Манчестер Юнайтед" не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

В 37-м туре Английской Премьер Лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилдом" (1:1) и потерял шансы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Самое обидное во всём этом, что "красные дьяволы" не смогли победить последнюю команду в турнирной таблице. "Хаддерсфилдом" занимает 20-е место, имея в своём активе всего 15 очков и команда в следующем сезоне отправится в Чемпионшип (второй по силе дивизион в Англии).
Винить в сложившейся ситуации "МЮ" может только себя. Команда в последних 11 матчах одержала всего 2 победы, в то время как "Хаддерсфилд" до этого матча проигрывал в восьми поединках подряд.
"Манчестер", потеряв шансы на итоговое 4-е место, в следующем сезоне вместо Лиги чемпионов будет вынужден играть в Лиге Европы, что наверняка не радует всех поклонников "красных дьяволов".
В другом матче лондонский "Челси" одержал уверенную победу над "Уотфордом (3:0) и поднялся на третье место.
Что касается первой строчки, то пока на ней находится "Ливерпуль", который в пятницу, 3 мая, обыграл "Ньюкасл" (3:2). У мерсисайдцев в активе 94 очка, но сразу же за ними расположился "Манчестер Сити", у которого 92 и матч в запасе. Свой матч горожане сыграют в понедельник против "Лестера". Судя по всему, интрига в чемпионате Англии сохранится до последнего тура.