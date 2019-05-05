"Манчестер Юнайтед" не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Самое обидное во всём этом, что "красные дьяволы" не смогли победить последнюю команду в турнирной таблице. "Хаддерсфилдом" занимает 20-е место, имея в своём активе всего 15 очков и команда в следующем сезоне отправится в Чемпионшип (второй по силе дивизион в Англии).

Винить в сложившейся ситуации "МЮ" может только себя. Команда в последних 11 матчах одержала всего 2 победы, в то время как "Хаддерсфилд" до этого матча проигрывал в восьми поединках подряд.

"Манчестер", потеряв шансы на итоговое 4-е место, в следующем сезоне вместо Лиги чемпионов будет вынужден играть в Лиге Европы, что наверняка не радует всех поклонников "красных дьяволов".

В другом матче лондонский "Челси" одержал уверенную победу над "Уотфордом (3:0) и поднялся на третье место.