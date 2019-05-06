Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 мая 2019 года

Впрочем, ворох дурных мыслей остановить будет непросто, поэтому

уже с первых минут понедельника лучше следить за направлением своих мыслей. Очень помогут Львам уединение и общение с самыми приятными людьми.

Хорошие люди есть везде - нужно лишь довериться своему чутью, чтобы привлечь их или сблизиться с ними.

Дева

Девам рекомендуется обратить внимание на основные вещи, которые могут разрушать жизненную энергию человека. Сейчас звезды и планеты находятся в диссонансе, который породит массу неурядиц. Велика вероятность того, что в жизни этих людей начнется черная полоса, но благодаря внутреннему равновесию и вниманию к себе ее получится обойти.

Нужно сфокусироваться на личных делах и проблемах.

Это не значит, что звезды советуют становиться эгоистами. Это лишь означает, что следует быть внимательнее к здоровью, отдыхать, говорить "нет" там, где это нужно.

Люди сами могут справиться со своими проблемами, а сейчас времени на безответную доброту нет. Можно заключить сделку о взаимной помощи - это хороший выбор.

Весы

У каждого из знаков есть свои ужасные привычки. У Весов эти привычки могут вернуться или обостриться ближе к концу недели. Чтобы этого не произошло, необходимо держать себя в руках. Разумеется, делать это не всегда получается, поэтому придется просить о помощи кого-нибудь из близких или друзей. Поддержка со стороны сейчас очень важна для Весов, поэтому им не стоит от нее отказываться ни под каким предлогом.

Правда, впадать в крайности тоже не надо, поскольку

надеяться на окружающих и их мудрость нельзя без критического подхода. В любой из сфер нужна максимальная ответственность и желание контролировать процесс развития событий,

так как сомнения или негативные мысли могут дать о себе знать в самый неподходящий момент, испортив только что начавшиеся отношения или важный проект на работе.

Скорпион

Представителям этого водного знака предстоит много работать и заниматься делами на этой неделе. Именно поэтому в период с 6 по 12 мая желательно знать, как избавиться от лени и апатии, повысив свою энергетику. Благо что звезды и планеты постараются помочь, ведь они окажутся в довольно хорошем положении. 9 мая - самый активный и позитивный день недели. Четверг будет временем открытий, приятных сюрпризов.

Неделя отметится большой удачей в любви.

Тут тоже понадобится желание принимать участие, а не просто быть наблюдателем. Важно проходить этап за этапом, без форсирования событий.

В амурных делах спешка равна проигрышу, но и бездействие приведет к проблемам.

Стрелец