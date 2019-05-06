Latvenergo предложит уменьшить тарифы "Садалес тиклс" на 5-25%

Энергоконцерн Latvenergo разработал предложения, позволяющие уменьшить тарифы входящего в концерн оператора электрораспределительной системы "Садалес тиклс" на 5%-25%, рассказал в интервью агентству LETA член совета Latvenergo Мартиньш Бичевскис.
Он сказал, что вопреки внешнему давлению - растущим затратам на рабочую силу и инфляции - совету и правлению предприятия удалось найти решение по снижению цен на услуги.
По словам Бичевскиса, тариф "Садалес тиклс" можно уменьшить на 5-25% в зависимости от того, к каким группам это будет относиться - ко всем потребителям, только домашним хозяйствам или только социально не защищенным группам.
С предложениями Latvenergo Министерство экономики будет ознакомлено на собрании акционеров 8 мая.
Бичевскис рассказал, что Latvenergo уже удалось уменьшить количество сотрудников примерно на 500, автопарк уменьшен более чем на 200 единиц, и программа эффективности предусматривает дальнейшее уменьшение.