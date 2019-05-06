Latvenergo предложит уменьшить тарифы "Садалес тиклс" на 5-25%

Он сказал, что вопреки внешнему давлению - растущим затратам на рабочую силу и инфляции - совету и правлению предприятия удалось найти решение по снижению цен на услуги.

По словам Бичевскиса, тариф "Садалес тиклс" можно уменьшить на 5-25% в зависимости от того, к каким группам это будет относиться - ко всем потребителям, только домашним хозяйствам или только социально не защищенным группам.

С предложениями Latvenergo Министерство экономики будет ознакомлено на собрании акционеров 8 мая.