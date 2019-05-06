Пн, 6.05.2019
Согласно правилам поиска пропавших людей, активный срок поисков составляет десять лет. Если же пропавший без вести уже достиг 70-летнего возраста, срок поисков составляет пять лет. Русский TVNET

Митрофанов: если политика ЕС не изменится, новая война неизбежна

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Мирослав Митрофанов

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Если политика ЕС по отношению к России не изменится, новая война через пять или десять лет неизбежна, заявил на дискуссии портала Es&ES депутат Европарламента от Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

Он пояснил, что речь идет об отношениях между Россией и Западом. "Мы можем любить или не любить Россию, но нужно формировать отношения, исключающие военный конфликт", - сказал он.

Митрофанову резко оппонировал депутат Европарламента от "Нового Единства" Карлис Шадурскис, который заявил, что политика уступок, которую ЕС проводил в прошлые годы, до агрессии России в Грузии и на Украине, была поощрением. "С террористами нельзя разговаривать, с ними нельзя торговаться, позиция по отношению к ним должна быть жесткой и стабильной", - сказал депутат.

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