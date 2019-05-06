Митрофанов: если политика ЕС не изменится, новая война неизбежна

Он пояснил, что речь идет об отношениях между Россией и Западом. "Мы можем любить или не любить Россию, но нужно формировать отношения, исключающие военный конфликт", - сказал он.

Митрофанову резко оппонировал депутат Европарламента от "Нового Единства" Карлис Шадурскис, который заявил, что политика уступок, которую ЕС проводил в прошлые годы, до агрессии России в Грузии и на Украине, была поощрением. "С террористами нельзя разговаривать, с ними нельзя торговаться, позиция по отношению к ним должна быть жесткой и стабильной", - сказал депутат.