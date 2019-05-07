Футбол с Владимиром Ивановым: Битва "выскочек" в Даугавпилсе и тренер из Донецка - в "Вентспилсе"

Больше игр на синтетике и в не самых комфортных условиях для зрителей - это преступление против них. А потом, когда наступит лето, наши команды снова будут томиться неделями в ожидании снова выйти на поле? Такая вот футбольная аритмия.

Тем не менее, "Вирслига" не дает скучать, в этом сезоне лишний раз подтверждая тренерскую аксиому: "поставил подпись под контрактом - сделал первый шаг к увольнению". За пару месяцев таких отставок набралось уже пять. И, по совпадению, как и в предыдущем туре, тренерский вопрос снова педалируется, причем опять на курземском фланге.

Александр Старков ФОТО: Mārtiņš Sīlis, FK Liepāja

Только в прошлый раз все внимание было приковано к дебюту на посту главного тренера "Лиепаи" экс-наставника сборной Латвии Александра Старкова, сейчас же его лавры переходят к уроженцу Донецка 53-летнему Игорю Клесову, который подхватил знамя "Вентспилса".

Произошло это после решения оставить пост черногорца Деяна Вукичевича, который продержался на нем 16 месяцев. Если лиепайчане предстоящий тур пропускают, то у "Вентспилса" - домашняя игра в среду с "Елгавой". Сейчас сложно говорить о том, надолго ли Клесов в этой должности. Но несмотря на то, что он всегда считался оруженосцем Старкова, эдакий вариант Дон Кихота и Санчо Панса (вместе они работали как в сборной Латвии и "Сконто", так и в московском "Спартаке", а потом еще и в азербайджанских клубах), опыт самостоятельной работы у него имеется.

Еще в конце 90-х годов он руководил "ЛУ/Даугавой" (как это ни странно, но еще в те времена Латвийский Университет помогал латвийскому футболу, так что "Метта/ЛУ" тут точно не самая умная).

До появления в "Вентспилсе" Клесов был главным тренером молдавской "Дачии". Это, кстати, тоже проект российского бизнесмена Адлана Шишханова, который после Молдовы решил продолжить свою футбольную деятельность уже в Латвии. Так что у "желто-синих" пока что без потрясений, если не считать пятого места в турнирной таблице. Агонией это пока назвать нельзя, но то, что после десяти туров вице-чемпион страны уже на 10 очков отстает от лидирующего РФШ (22 балла против 12) - тревожный звонок. И если топтание на месте продолжится... В общем, Клесову не позавидуешь.

Самое удивительное, что выше "Вентспилса" в таблице находятся две главные выскочки "Вирслиги" нынешнего сезона - "Валмиера" и "Даугавпилс", дуэль которых намечена на вторник в Даугавпилсе.

Эти команды на сегодня имеют в активе по четыре победы каждая, о чем тот же "Вентспилс", а еще "Елгава", "Спартак" и "Лиепая" могут только мечтать. Такой вот парадокс! В первом круге в Валмиере победили хозяева поля - 2:0. Так что "Даугавпилс", высокая посещаемость матчей которого на "Целтниексе" - это один из приятных сюрпризов, жаждет реванша.

Вугар Аскеров (слева) ФОТО: facebook.com/bfcdaugavpils

Нельзя не сказать о юрмальском "Спартаке", который 8 мая держит экзамен на стадионе РТУ с РФШ. Игра с лидером чемпионата - это всегда событие. Интрига? Она есть.

Во-первых, РФШ не собирается снова играть 0:0, как это было в прошлом туре в Лиепае (при литовском тренере Вальдасе Дамбраускасе это случилось впервые да и вообще почти три года не было такого результата у этой амбициозной команды). Во-вторых, "Спартак" своей победой на прошлой неделе над "Вентспилсом" со счетом 4:3 автоматически "выписал" себе Кубок прогресса, с девятого места взлетев сразу на седьмое. И, понятно, команда итальянца Нунцио Дзаветтьери не собирается "приземляться".

Второй раз на такой голевой перфоманс рассчитывать не приходится, но РФШ все равно нужно опасаться столь бесшабашного оппонента, особенно его директора Эдгара Гаурача, зимняя шапочка которого стала его фирменным знаком.