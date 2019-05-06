Севастова вышла в третий круг соревнований в Мадриде. Остапенко - нет.

Анастасия Севастова, которая занимает 13-е место в мировом рейтинге WTA, во втором раунде одолела румынку Михаэлу Бузарнеску (31 WTA) со счётом 6:3, 6:4. За выход в следующий раунд соревнований Севастова заработала 120 рейтинговых очков.

Встреча теннисисток продолжалась 1 час 20 минут и за это время Севастова сделала два эйса и два брейка, а также дважды ошиблась при подаче. Бузарнеску не сделала ни одного эйса и допустила шесть двойных ошибок. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 2:0 в пользу Севастовой.

Параллельно этой встрече Алёна Остапенко играла с Кики Бертенс из Голландии, которая оказалась сильнее нашей теннисистки - 4:6, 3:6.

За весь матч, который продолжался 1 час 20 минут, Остапенко реализовала два брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки. Бертенс сделала 11 эйсов, четыре брейка и дважды ошиблась при подаче. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу голландки.