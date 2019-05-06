Прокурор попросил приговорить Кокорина и Мамаева к реальным срокам

Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в провокации двух драк в Москве 8 октября 2018 года. Кроме футболистов, по делу проходят брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий.

Кирилла Кокорина прокурор попросил приговорить к 1,5 года колонии, а Протасовицкого к году и пяти месяцам заключения.

Напомним, что 8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате этого инцидента пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.

Все фигуранты дела в данный момент находятся под арестом. Суд над ними начался 9 апреля. 6 мая были начаты прения сторон.