Прокурор попросил приговорить Кокорина и Мамаева к реальным срокам

Прокурор попросил суд приговорить футболистов Александра Кокорина к одному году и шести месяцам лишения свободы, а Павла Мамаева — 1 году и пяти месяцам лишения свободы, передаёт "Дождь".
Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в провокации двух драк в Москве 8 октября 2018 года. Кроме футболистов, по делу проходят брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий.
Кирилла Кокорина прокурор попросил приговорить к 1,5 года колонии, а Протасовицкого к году и пяти месяцам заключения.
Напомним, что 8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате этого инцидента пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.
Все фигуранты дела в данный момент находятся под арестом. Суд над ними начался 9 апреля. 6 мая были начаты прения сторон.
Футболисты признали свою вину частично, но обвинение в хулиганстве отрицают. В частности, Кокорин в суде заявил, что был спровоцирован Паком. На очных ставках с пострадавшими они говорили, что готовы выплатить им компенсации, а также извинялись.