Кто горячее - Дочь Ван Дамма или Лундгрена? Давайте разбираться!

Кумиры всех мальчишек 80-х и 90х Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен оставят после себя не только превосходные боевики на видеокассетах, но и прекрасных дочерей - Бьянку и Иду.
Дочь Ван Дамма зовут Бьянка Ван Варенберг, ей 28 лет, она родилась в США и пошла по стопам отца. Нет, она не стала каратисткой а начала сниматься в кино, а также стала сценаристом и продюсером.
Впервые Бьянка появилась на экранах в 2008 году, сыграв в фильме "Специальное задание" вместе со своим отцом. В дальнейшем она ещё несколько раз играла вместе с отцом в таких фильмах как "Полон любви", "Игры киллеров" и "Шесть пуль". В 2012 году Бьянка впервые сыграла главную роль в научно-фантастическом фильме "Вторжение извне".
Дочь знаменитого бельгийца пошла по стопам отца не только в кинокарьере, но и в образе жизни. Бьянка активно занимается спортом и в своём Instagram часто демонстрирует чудеса гибкости.
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Что касается шведского великана (1,96 см) Дольфа Лундгрена, то у 61-летнего актёра есть две дочери - Грета и Ида. Обе девушки невероятные красавицы, но внимание журналистов всё же больше приковано к старшей дочери Иде.
Ей 23 года и благодаря звёздному папе Ида с ранних лет приобщились к светским раутам и ковровым дорожкам. Дольф Лундгрен пытался оградить дочь от Голливуда, поэтому Ида стала моделью.
Правда, в одном фильме она всё-таки сыграла. В 2009 году на экраны вышел фильм "Опасная гастроль", где Ида снялась вместе с папой.
Instagram Иды Лундгрен переполнен рекламой, путешествиями и фотографиями со съёмок для разных журналов. Там можно найти и сотни горячих снимков белокурой красавицы.
В 1992 году Дольф Лундгрен и Жан-Клод Ван Дамм выясняли, кто круче в боевике "Универсальный солдат". Было бы круто увидеть ремейк этого фильма с дочерьми известных актёров. Вопрос, кто круче - Ван Дамм или Лундгрен, снова становится актуальным!