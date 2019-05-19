Вс, 19.05.2019
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Кто горячее - Дочь Ван Дамма или Лундгрена? Давайте разбираться!

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Ида Лундгрен и Бьянка Ван Варенберг

ФОТО: скриншот twitter/politkyxnya

Кумиры всех мальчишек 80-х и 90х Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен оставят после себя не только превосходные боевики на видеокассетах, но и прекрасных дочерей - Бьянку и Иду.

Дочь Ван Дамма зовут Бьянка Ван Варенберг, ей 28 лет, она родилась в США и пошла по стопам отца. Нет, она не стала каратисткой а начала сниматься в кино, а также стала сценаристом и продюсером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎃 Happy Halloween! 🎃 #JCVD #HappyHalloween

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Впервые Бьянка появилась на экранах в 2008 году, сыграв в фильме "Специальное задание" вместе со своим отцом. В дальнейшем она ещё несколько раз играла вместе с отцом в таких фильмах как "Полон любви", "Игры киллеров" и "Шесть пуль". В 2012 году Бьянка впервые сыграла главную роль в научно-фантастическом фильме "Вторжение извне".

Дочь знаменитого бельгийца пошла по стопам отца не только в кинокарьере, но и в образе жизни. Бьянка активно занимается спортом и в своём Instagram часто демонстрирует чудеса гибкости.

Что касается шведского великана (1,96 см) Дольфа Лундгрена, то у 61-летнего актёра есть две дочери - Грета и Ида. Обе девушки невероятные красавицы, но внимание журналистов всё же больше приковано к старшей дочери Иде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soon together again 💜

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Ей 23 года и благодаря звёздному папе Ида с ранних лет приобщились к светским раутам и ковровым дорожкам. Дольф Лундгрен пытался оградить дочь от Голливуда, поэтому Ида стала моделью. 

Правда, в одном фильме она всё-таки сыграла. В 2009 году на экраны вышел фильм "Опасная гастроль", где Ида снялась вместе с папой.

Instagram Иды Лундгрен переполнен рекламой, путешествиями и фотографиями со съёмок для разных журналов. Там можно найти и сотни горячих снимков белокурой красавицы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smile away 💛🌻

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В 1992 году Дольф Лундгрен и Жан-Клод Ван Дамм выясняли, кто круче в боевике "Универсальный солдат". Было бы круто увидеть ремейк этого фильма с дочерьми известных актёров. Вопрос, кто круче - Ван Дамм или Лундгрен, снова становится актуальным!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s all about ❤️ at the end of the day 💋 #kissesfrommetoyou

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Beach sport 🏃🏼‍♀️🏝

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Walking away from Monday like 🙋🏼

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🕷 thanks @warrendyer

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#summer

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All girls wanna have is sun ☀️🇲🇦

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Sun in the city 🐥

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What a view

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