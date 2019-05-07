СМИ: Мэтью Майоне может продолжить карьеру в Китае

Российское издание сообщает, что Майоне переедет в Китай и пополнит ряды команды "Куньлунь".

Напомним, что 28-летний хоккеист минувший сезон провёл в рижском "Динамо", в составе которого сыграл 58 матчей, забросил 11 шайб и сделал 35 реузльтативных передач.

Майоне стал вторым по результативности игроком латвийской команды (46 очков), пропустив вперёд шведа Линуса Виделля (48 очков). В прошедшем сезоне защитник также стал участником Матча звезд КХЛ.