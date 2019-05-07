СМИ: Мэтью Майоне может продолжить карьеру в Китае

Канадский защитник Мэтью Майоне, который провёл минувший сезон в рижском "Динамо", продолжит карьеру в другом клубе Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".
Российское издание сообщает, что Майоне переедет в Китай и пополнит ряды команды "Куньлунь".
Напомним, что 28-летний хоккеист минувший сезон провёл в рижском "Динамо", в составе которого сыграл 58 матчей, забросил 11 шайб и сделал 35 реузльтативных передач.
Майоне стал вторым по результативности игроком латвийской команды (46 очков), пропустив вперёд шведа Линуса Виделля (48 очков). В прошедшем сезоне защитник также стал участником Матча звезд КХЛ.
Ранее Майоне выступал за финский клуб KalPa, где стал самым результативным защитником местного чемпионата.