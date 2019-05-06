Пн, 6.05.2019
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В Мексике разбился самолёт

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Самолёт. Иллюстративное фото

ФОТО: airBaltic

Самолёт Bombardier Challenger 601 разбился в горной местности мексиканского штата Коауила. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Info 7.

Согласно предварительным данным, на борту лайнера было двое членов экипажа и 11 пассажиров. Об их судьбе, как и о причинах аварии, пока ничего не сообщается.

Воздушное судно направлялось в мексиканский Монтеррей из Лас-Вегаса, где пассажиры наблюдали за боксерским поединком.

Ранее СМИ сообщали, что частный самолёт исчез с радаров над территорией муниципалитета Монклова штата Коауила.

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