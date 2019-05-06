В Мексике разбился самолёт

Самолёт Bombardier Challenger 601 разбился в горной местности мексиканского штата Коауила. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Info 7.
Согласно предварительным данным, на борту лайнера было двое членов экипажа и 11 пассажиров. Об их судьбе, как и о причинах аварии, пока ничего не сообщается.
Воздушное судно направлялось в мексиканский Монтеррей из Лас-Вегаса, где пассажиры наблюдали за боксерским поединком.
Ранее СМИ сообщали, что частный самолёт исчез с радаров над территорией муниципалитета Монклова штата Коауила.