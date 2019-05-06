Пн, 6.05.2019
Согласно правилам поиска пропавших людей, активный срок поисков составляет десять лет. Если же пропавший без вести уже достиг 70-летнего возраста, срок поисков составляет пять лет. Русский TVNET

Ассоциация: из-за заморозков урожай фруктов и ягод в этом году будет меньше

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В связи с заморозками весной этого года урожай фруктов и ягод в этом году может быть меньше. Об этом сообщил заместитель председателя Латвийской ассоциации плодоводов Янис Зилверс.

Он отметил, что в этом году урожай многих культур будет намного меньше или они останутся без него вообще. В заморозках особенно пострадают те культуры, которые уже начали цвести, а именно: вишни, сливы, груши, а также отдельные сорта яблок. Зилвертс добавил, что возможно пострадают и побеги клюквы.

Зилвертс подчеркнул, что ситуация будет полностью ясна в конце мая, начале июня.

Уже сообщалось, что до четверга во многих местах Латвии ожидаются заморозки, однако не такие суровые как этой ночью. 

Ранее сообщалось, что утром в понедельник был побит рекорд холода для 6 мая.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ