Ассоциация: из-за заморозков урожай фруктов и ягод в этом году будет меньше

В связи с заморозками весной этого года урожай фруктов и ягод в этом году может быть меньше. Об этом сообщил заместитель председателя Латвийской ассоциации плодоводов Янис Зилверс.
Он отметил, что в этом году урожай многих культур будет намного меньше или они останутся без него вообще. В заморозках особенно пострадают те культуры, которые уже начали цвести, а именно: вишни, сливы, груши, а также отдельные сорта яблок. Зилвертс добавил, что возможно пострадают и побеги клюквы.
Зилвертс подчеркнул, что ситуация будет полностью ясна в конце мая, начале июня.
Уже сообщалось, что до четверга во многих местах Латвии ожидаются заморозки, однако не такие суровые как этой ночью.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник был побит рекорд холода для 6 мая.