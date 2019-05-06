Ассоциация: из-за заморозков урожай фруктов и ягод в этом году будет меньше

Он отметил, что в этом году урожай многих культур будет намного меньше или они останутся без него вообще. В заморозках особенно пострадают те культуры, которые уже начали цвести, а именно: вишни, сливы, груши, а также отдельные сорта яблок. Зилвертс добавил, что возможно пострадают и побеги клюквы.