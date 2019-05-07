Понедельник оказался субботой: неприятный сюрприз на лобовом стекле для рижских водителей

Вроде ничего необычного, ведь выходной. Однако на этот раз рижские джунгли приготовили многим автоводителям неприятный сюрприз - оказалось, что это был ни день государственного праздника, ни воскресенье, когда стоянки Rīgas satiksme работают бесплатно, ни даже понедельник, когда нужно платить за стоянку с 8 до 20 часов.

Оказалось - вчера была суббота, так как бесплатно на стоянках Rīgas satiksme можно было находиться бесплатно весь день, за исключением периода с 9 до 17 часов. Точно так же, как в обычную другую субботу.

Ну а тех, кто об этих изменениях проинформирован не был, по возвращению к своей машине ожидали красный сюрпризы на лобовом стекле. И таких машин на обочинах улиц Риги было необычно много.

Соответственно информации сайта Rīgas satiksme, всем этим автоводителям придется сделать постоплату "в размере семикратного часового тарифа за каждый календарный день, который является рабочим днем платной автостоянки".