В Дурбском крае в пруду утонул человек

В понедельник в Дурбском крае из пруда вытащили утонувшего человека, сообщает агентство LETA.
Всего в этом году спасатели вытащили из водоемов Латвии уже 26 утонувших.
В свою очередь в Риге в понедельник спасатели помогли ребенку, у которого в результате падения зажало ногу в спицах колеса и вилке велосипеда. До прибытия Пожарно-спасательной службы велосипед уже раскрутили и спицы разогнули, поэтому спасатели отжали велосипедную вилку, освободили ногу ребенка и передали его медикам.
Помогали в понедельник спасатели и животным - в Кекавском крае из канавы вытащили упавшую туда и застрявшую собаку, а в Вентспилсе с восьмиметрового дерева сняли кота, который не мог слезть сам.