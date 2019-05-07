В Дурбском крае в пруду утонул человек

Всего в этом году спасатели вытащили из водоемов Латвии уже 26 утонувших.

В свою очередь в Риге в понедельник спасатели помогли ребенку, у которого в результате падения зажало ногу в спицах колеса и вилке велосипеда. До прибытия Пожарно-спасательной службы велосипед уже раскрутили и спицы разогнули, поэтому спасатели отжали велосипедную вилку, освободили ногу ребенка и передали его медикам.