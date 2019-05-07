Вт, 7.05.2019
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В Дурбском крае в пруду утонул человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник в Дурбском крае из пруда вытащили утонувшего человека, сообщает агентство LETA.

Всего в этом году спасатели вытащили из водоемов Латвии уже 26 утонувших.

В свою очередь в Риге в понедельник спасатели помогли ребенку, у которого в результате падения зажало ногу в спицах колеса и вилке велосипеда. До прибытия Пожарно-спасательной службы велосипед уже раскрутили и спицы разогнули, поэтому спасатели отжали велосипедную вилку, освободили ногу ребенка и передали его медикам.

Помогали в понедельник спасатели и животным - в Кекавском крае из канавы вытащили упавшую туда и застрявшую собаку, а в Вентспилсе с восьмиметрового дерева сняли кота, который не мог слезть сам.

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