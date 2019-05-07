Еврокомиссия озаботилась отходами: в ЕС выбрасывают слишком много еды

Еврокомиссия предлагает ввести общую для ЕС методологию мониторинга потерь производимого продовольствия, так как в странах сообщества они достигают 20%, сообщает пресс-служба ЕК.
"Потери продовольствия неприемлемы в мире, где миллионы людей все еще страдают от голода и где природные ресурсы, являющиеся основой человеческой жизни и благосостояния, все больше сокращаются. Именно поэтому мы определили предотвращение потерь продовольственных продуктов в качестве ключевого приоритета", - заявил первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Новая методика учета, так называемый "Делегированный акт", дает четкое определение содержания термина "пищевые потери". Методика предполагает анализ расходования пищевых продуктов на каждой из стадий: от производства и транспортировки до потребления и утилизации.
Страны ЕС на основе такой методологии должны создать собственные мониториноговые системы к 2020 году.
Ожидается, что Еврокомиссия сможет получать обобщенную информацию о пищевых потерях к середине 2022 года.
Отметим, что в мире от голода страдают 821 млн человек. Больше всего людей, испытывающих недостаток в пище, живут в Африке к югу от Сахары.