Вратарь Мерзликин присоединится к сборной в Словакии

Вратарь Элвис Мерзликин присоединится к сборной Латвии в Братиславе, где будет проходить чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Виестурс Козиолс.
Напомним, что команда Мерзликина "Коламбус Блю Джекетс" завершила участие в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в серии "Бостону" со счётом 2:4. Латвийский вратарь присоединился к "Коламбусу" полтора месяца назад, но на лёд так и не вышел.
Теперь 25-летнего Мерзликина ожидают в расположении сборной, но пока неизвестна точная дата, когда хоккеист сможет прибыть в Братиславу. Напомним, что чемпионат мира по хоккею начнётся уже в эту пятницу, 10 мая. Сборная Латвии свой первый матч проведёт 11 мая против Австрии.
Во вторник должна стать известной и судьба Теодора Блюгера с Каспаром Даугавиньшем, которые получили травмы. Врачи и тренеры команды должны принять решение, смогут ли хоккеисты отправиться в Словакию.
В среду, 8 мая, сборная Латвии проведёт заключительную тренировку в торговом центре Akropole, после которой будет объявлен окончательный состав нашей команды.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. В одной группе со сборной Латвии представлены Россия, Австрия, Чехия, Норвегия, Италия, Швеция и Швейцария.