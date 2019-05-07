Вратарь Мерзликин присоединится к сборной в Словакии

Напомним, что команда Мерзликина "Коламбус Блю Джекетс" завершила участие в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в серии "Бостону" со счётом 2:4. Латвийский вратарь присоединился к "Коламбусу" полтора месяца назад, но на лёд так и не вышел.

Теперь 25-летнего Мерзликина ожидают в расположении сборной, но пока неизвестна точная дата, когда хоккеист сможет прибыть в Братиславу. Напомним, что чемпионат мира по хоккею начнётся уже в эту пятницу, 10 мая. Сборная Латвии свой первый матч проведёт 11 мая против Австрии.

Во вторник должна стать известной и судьба Теодора Блюгера с Каспаром Даугавиньшем, которые получили травмы. Врачи и тренеры команды должны принять решение, смогут ли хоккеисты отправиться в Словакию.

В среду, 8 мая, сборная Латвии проведёт заключительную тренировку в торговом центре Akropole, после которой будет объявлен окончательный состав нашей команды.