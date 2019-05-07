Членам правления Latvijas dzelzceļš грозит отставка

Министр сообщения Талис Линкайтс сегодня в 11.15 созывает пресс-конференцию, на которой сообщит о ситуации в руководстве LDz, сообщила агентству LETA его советник по вопросам коммуникации Алена Зандере.

В правление Latvijas dzelzceļš входят председатель правления Эдвин Берзиньш и члены правления Айвар Стракшас, Эрик Шмукстс и Айнис Стурманис.

По информации агентства LETA, работу в правлении LDz сможет продолжить только Шмукстс.

Берзиньш работает в правлении LDz с 2011 года, а с 2016 года является председателем правления. Срок его должностных полномочий истекает 24 февраля 2021 года. Он является также заместителем председателя совета "RB Rail".