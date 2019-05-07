Вт, 7.05.2019
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Членам правления Latvijas dzelzceļš грозит отставка

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Эдвин Берзиньш

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Нескольким членам правления Latvijas dzelzceļš (LDz), включая председателя правления Эдвина Берзиньша, грозит освобождение от должности, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

Министр сообщения Талис Линкайтс сегодня в 11.15 созывает пресс-конференцию, на которой сообщит о ситуации в руководстве LDz, сообщила агентству LETA его советник по вопросам коммуникации Алена Зандере.  

В правление Latvijas dzelzceļš входят председатель правления Эдвин Берзиньш и члены правления Айвар Стракшас, Эрик Шмукстс и Айнис Стурманис.

По информации агентства LETA, работу в правлении LDz сможет продолжить только Шмукстс.

Берзиньш работает в правлении LDz с 2011 года, а с 2016 года является председателем правления. Срок его должностных полномочий истекает 24 февраля 2021 года. Он является также заместителем председателя совета "RB Rail".

Стракшас - член правления LDz с 2005 года, срок его полномочий истекает 28 августа 2022 года. Шмукстс работает в правлении LDz с 2008 года, срок его должностных полномочий заканчивается 1 декабря 2022 года. Стурманис является членом правления LDz с 2016 года, срок его полномочий - до 17 июля 2021 года.

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