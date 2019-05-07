В Даугавпилсе и Резекне 9 мая пройдет несколько мероприятий

Общество "PRO LAKCA" проведет уличное шествие от Фестивального парка к мемориалу освободителям Резекне (памятнику "Алёша"), где затем состоится открытое собрание. Мероприятие запланировано с 17.00 до 19.00, предполагается, что в нем примут участие до 300 человек.

Руководитель отдела общественных отношений Резекненского самоуправления Карлис Позняков сообщил агентству LETA, что с 19.00 до 21.00 состоится заявленный обществом "PRO LAKCA" концерт, в 21.15 - праздничный фейерверк. Планируемое число участников мероприятия - до 350.