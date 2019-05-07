В Даугавпилсе и Резекне 9 мая пройдет несколько мероприятий

9 мая в Даугавпилсе и Резекне пройдет несколько мероприятий, посвященных годовщине разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне, свидетельствует информация местных самоуправлений.
Общество "PRO LAKCA" проведет уличное шествие от Фестивального парка к мемориалу освободителям Резекне (памятнику "Алёша"), где затем состоится открытое собрание. Мероприятие запланировано с 17.00 до 19.00, предполагается, что в нем примут участие до 300 человек.
Руководитель отдела общественных отношений Резекненского самоуправления Карлис Позняков сообщил агентству LETA, что с 19.00 до 21.00 состоится заявленный обществом "PRO LAKCA" концерт, в 21.15 - праздничный фейерверк. Планируемое число участников мероприятия - до 350.
В Даугавпилсе мероприятия организует Даугавпилсское общество борцов антигитлеровской коалиции, сообщила агентству LETA пресс-секретарь гордумы Лига Корсак. В 10.00 от сквера Славы начнется шествие, которое завершится в парке Дубровина, где в 12.00 начнется митинг. С 19.00 до 22.00 на пл. Виенибас запланирован концерт.