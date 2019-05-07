Гороскоп тайных и постыдных удовольствий для каждого знака Зодиака
Каждый человек, независимо от пола, возраста и цвета кожи, имеет индивидуальные особенности характера и свои предпочтения. Но если одними особенностями мы гордимся и всячески выставляем их напоказ, то другие прячем ото всех, считая их пошлыми и даже постыдными.
Что это за особенности, спросите вы? Астрологи выделяют основные постыдные черты человека согласно его знаку Зодиака. Давайте познакомимся с ними.
Овен
У представителей этого знака есть одна выраженная постыдная черта - они очень любят перебивать собеседника, чтобы рассказать свою интересную историю. О чем бы ни рассказывали подопечные Марса, они обязательно все приукрасят и приврут. Овнам ведь так хочется, чтобы их уважали, ими восхищались. Но что еще удивительнее, порой
Овен завирается настолько, что сам начинает верить в свои рассказы. А это уже говорит о нарциссизме и самовлюбленности - постыдных качествах, от которых этим людям стоило бы избавиться.
Телец
Тельцы - удивительные личности. Обладая потрясающим трудолюбием и упорством, эти люди испытывают невероятную тягу к лени и всевозможным наслаждениям. К примеру, Тельцы - известные сластолюбцы, которые склонны к перееданию и даже обжорству. Они могут встать даже среди ночи, чтобы навестить холодильник и порадовать себя кусочком ароматной буженины.
Помимо этого люди данного знака - тайные эротоманы, которые нередко ведут двойную жизнь только для того, чтобы постоянно наслаждаться сексуальными удовольствиями.
Близнецы
О болтливости Близнецов ходят легенды. Эти люди слишком любят общение, но часто переходят границы, начиная обсуждать человека за его спиной, вплоть до интимной стороны его жизни.
Близнецы обожают распускать грязные слухи о своих знакомых и получают настоящее удовольствие от реакции людей на свои откровения.
Но что еще постыднее, если Близнецам нечего рассказать о человеке, они вполне могут сами сочинить про него историю, которую затем разнесут по всей округе.
Не удивительно, что люди, знающие об этой некрасивой особенности, стараются свести контакты с Близнецами к минимуму.
Рак
Мало кто знает о том, что Раки - настоящие манипуляторы. Ласка и забота, которой они окружают людей, не более чем прикрытие. Это способ проникнуть в душу человека и выведать ценную информацию, которую затем можно использовать себе во благо. Известно также, что
Рак - очень депрессивный знак. Когда на душе у него скребут кошки, он распространяет негативную ауру на всех окружающих, заставляя их также питаться негативом.
Все это представитель стихии Воды делает намеренно, считая, что если плохо Раку - плохо должно быть и всем остальным.
Лев
Есть постыдная особенность и у Львов. Эти люди самоутверждаются за счет других. Им важно ощутить превосходство над другими, важно чувствовать себя на голову выше, а еще лучше - ощущать, что окружающие им завидуют. Ради этого чувства Львы готовы пойти буквально на все. Кроме того,
близкие знают Львов как самых настоящих эгоистов. Все лучшее они всегда забирают себе, могут не поделиться, а если делятся, то требуют благодарности и ответных уступок.
Вообще находясь рядом с таким человеком, важно не дать ему усесться вам на шею. В противном случае прогнать его будет крайне затруднительно.
Дева
Под этим знаком рождаются расчетливые и очень злопамятные личности. Они точно знают свою цель и могут идти к ней по головам, совершенно не жалея того, через кого придется переступить ради собственного счастья. При этом подопечные Венеры никогда не действуют прямо. Они выстраивают хитроумные планы, подставляют или оговаривают людей, чтобы перешагнуть через них.
Что характерно, никто и никогда не сможет уличить Деву в совершенной подлости. И от осознания этого представители данного знака получают истинное удовольствие.
Кроме того, совсем не стоит обижать Дев. Они будут помнить обиду долго и вряд ли когда-то простят вас.
Весы
Весы - тайные эротоманы. Их влечет все возбуждающее и сексуальное. Ради сексуального наслаждения эти люди могут отдать многое и даже разрушить семью. Многие представители данного знака имеют сразу несколько любовников или любовниц, ведь их страсть просто неутолима. Правда, педантичные Весы все тщательно скрывают, а потому уличить их в совершаемых грешках редко кому удается.
А еще Весы имеют болезненную страсть к деньгам. За материальное вознаграждение они готовы идти даже на преступление, хоть и будут дрожать как осиновый листок.
Очень часто дома у Весов можно найти целый клад, который они копили годами, ведь этого человека греет само осознание того, что у него много денег.
Скорпион
Астрологи говорят, что у Скорпионов черная душа. Эти люди склонны к оккультным наукам, причем чаще выбирают для себя черную магию. Им просто нравится манипулировать людьми, подчинять их своей воле и добиваться таким способом всего того, к чему они стремятся. Но больше всего им нравится сам процесс управления волей других людей. В такие моменты Скорпионы чувствуют свое могущество и наслаждаются им. Вообще
они нередко испытывают наслаждение от своих фантазий, в которых просто уничтожают или ломают судьбы своих врагов и недоброжелателей. Такие черные мысли их по-настоящему греют.
Стрелец
Все считают Стрельцов очень компанейскими людьми. Однако на деле общение с таким человеком чаще приводит к беде. Дело в том, что Стрельцы - настоящие интриганы, которые любят сталкивать людей лбами, а потом с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они ругаются и выясняют отношения. Более того,
этим людям не чужда настоящая подлость. К примеру, Стрелец может соблазнить жену друга или разболтать секрет товарища, который ему по-настоящему доверял.
Возможно, Стрельцы и не хотели бы причинять окружающим страдания, но это их сущность, от которой они получают тайное удовольствие.
Козерог
Козероги - известные карьеристы и довольно меркантильные личности. Это довольно жадные люди, которые ради денег готовы пойти на любую подлость. Более того, в душе они будут очень рады, если удастся разбогатеть, обманув другого человека. Но истинное удовольствие Козероги испытывают, когда "чахнут над златом".
Они любят окружать себя деньгами и драгоценностями, ощущают радость, просто держа в руках пачки с купюрами. При этом неохотно одалживают деньги, так как по натуре своей очень жадные.
Если подопечные Сатурна и дают взаймы, то только под очень большой процент.
Водолей
Водолеи во всем ищут выгоду и никогда не испытывают угрызений совести, если ради выгоды приходится обмануть человека или переступить через него. Это циничные личности, которых совершенно не заботит судьба окружающих. Себе любимым эти люди обеспечивают максимальный комфорт, даже если при этом другие будут страдать. Помимо этого
Водолеи не могут устоять перед опасными удовольствиями вроде алкоголя и приема наркотиков. Со своими слабостями эти любители попробовать в жизни все бороться не умеют,
потому могут сильно страдать, когда зависимость заходит слишком далеко.
Рыбы
Представители данного знака - известные фантазеры. Какие развратные мысли витают в голове у Рыб, знают только они сами, ведь своими фантазиями они делятся лишь с самыми близкими людьми и только в порыве страсти. Но в том, что Рыбы - тайные эротоманы, ежедневно рисующие в своей голове извращенные сексуальные утехи, можете не сомневаться.
А еще эти люди - истинные вруны и лицемеры. Они мечтают жить за счет других, и чтобы добиться этого, могут притворяться в любви и верности годами и даже десятилетиями.
Однако на деле Рыбы мечтают совсем о других удовольствиях и другом человеке рядом с собой.
Подготовлено по материалам Клубер.