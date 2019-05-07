Гороскоп тайных и постыдных удовольствий для каждого знака Зодиака

Дева

Под этим знаком рождаются расчетливые и очень злопамятные личности. Они точно знают свою цель и могут идти к ней по головам, совершенно не жалея того, через кого придется переступить ради собственного счастья. При этом подопечные Венеры никогда не действуют прямо. Они выстраивают хитроумные планы, подставляют или оговаривают людей, чтобы перешагнуть через них.

Что характерно, никто и никогда не сможет уличить Деву в совершенной подлости. И от осознания этого представители данного знака получают истинное удовольствие.

Кроме того, совсем не стоит обижать Дев. Они будут помнить обиду долго и вряд ли когда-то простят вас.

Весы

Весы - тайные эротоманы. Их влечет все возбуждающее и сексуальное. Ради сексуального наслаждения эти люди могут отдать многое и даже разрушить семью. Многие представители данного знака имеют сразу несколько любовников или любовниц, ведь их страсть просто неутолима. Правда, педантичные Весы все тщательно скрывают, а потому уличить их в совершаемых грешках редко кому удается.

А еще Весы имеют болезненную страсть к деньгам. За материальное вознаграждение они готовы идти даже на преступление, хоть и будут дрожать как осиновый листок.

Очень часто дома у Весов можно найти целый клад, который они копили годами, ведь этого человека греет само осознание того, что у него много денег.

Скорпион

Астрологи говорят, что у Скорпионов черная душа. Эти люди склонны к оккультным наукам, причем чаще выбирают для себя черную магию. Им просто нравится манипулировать людьми, подчинять их своей воле и добиваться таким способом всего того, к чему они стремятся. Но больше всего им нравится сам процесс управления волей других людей. В такие моменты Скорпионы чувствуют свое могущество и наслаждаются им. Вообще

они нередко испытывают наслаждение от своих фантазий, в которых просто уничтожают или ломают судьбы своих врагов и недоброжелателей. Такие черные мысли их по-настоящему греют.

Стрелец

Все считают Стрельцов очень компанейскими людьми. Однако на деле общение с таким человеком чаще приводит к беде. Дело в том, что Стрельцы - настоящие интриганы, которые любят сталкивать людей лбами, а потом с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они ругаются и выясняют отношения. Более того,

этим людям не чужда настоящая подлость. К примеру, Стрелец может соблазнить жену друга или разболтать секрет товарища, который ему по-настоящему доверял.

Возможно, Стрельцы и не хотели бы причинять окружающим страдания, но это их сущность, от которой они получают тайное удовольствие.

Козерог