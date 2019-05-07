Трагедию на Адажском полигоне расследует военная полиция

Военная полиция начала уголовный процесс о произошедшем в понедельник взрыве на Адажском военном полигоне, в результате которого погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная и еще двое албанских военнослужащих были ранены, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.
Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш вчера сообщил журналистам, что уголовный процесс начала Госполиция, но сегодня Минобороны внесло уточнение.
В рамках уголовного процесса проведены неотложные следственные действия с привлечением экспертов Госполиции.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.
В пресс-службе Минобороны подтвердили, что военнослужащие боевой группы НАТО в Латвии повседневно не участвуют в выполнении задач НВС - нейтрализации взрывоопасных предметов. Исключением являются военные учения.
Как сообщалось, в результате взрыва на Адажском полигоне в понедельник погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная и были ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай.
В Латвии в составе боевой группы НАТО несут службу около 20 саперов из Албании.