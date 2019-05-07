Вт, 7.05.2019
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Трагедию на Адажском полигоне расследует военная полиция

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Солдаты на международных военных учениях. Иллюстративное фото

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Военная полиция начала уголовный процесс о произошедшем в понедельник взрыве на Адажском военном полигоне, в результате которого погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная и еще двое албанских военнослужащих были ранены, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш вчера сообщил журналистам, что уголовный процесс начала Госполиция, но сегодня Минобороны внесло уточнение.

В рамках уголовного процесса проведены неотложные следственные действия с привлечением экспертов Госполиции.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

В пресс-службе Минобороны подтвердили, что военнослужащие боевой группы НАТО в Латвии повседневно не участвуют в выполнении задач НВС - нейтрализации взрывоопасных предметов. Исключением являются военные учения.

Как сообщалось, в результате взрыва на Адажском полигоне в понедельник погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная и были ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай.

В Латвии в составе боевой группы НАТО несут службу около 20 саперов из Албании.

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