Трагедию на Адажском полигоне расследует военная полиция

Военная полиция начала уголовный процесс о произошедшем в понедельник взрыве на Адажском военном полигоне, в результате которого погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная и еще двое албанских военнослужащих были ранены, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.