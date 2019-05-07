В Латвии пересмотрены тарифы услуг здравоохранения

Внесены значительные изменения в порядок организации и оплаты услуг здравоохранения, в том числе пересмотрены тарифы, улучшена доступность услуг для пациентов с психическими нарушениями. Это предусматривают поправки, утвержденные сегодня правительством.
По предложениям лечебных учреждений расширен список онкологических диагнозов, при которых минимум диагностических, лечебных и реабилитационных услуг оплачивает государство. В минимум оплачиваемых услуг включены диагностика, лечение и медицинская реабилитация опухолей неясного и неизвестного происхождения.
Пациентам с первой группой инвалидности по причине нарушений психики и поведения будет оплачиваться общий наркоз при удалении зубов в острых случаях.
С 2020 года врачи, работающие в муниципальных учреждениях длительного социального ухода и реабилитации, будут иметь право отправлять людей на получение оплачиваемых государством услуг здравоохранения, выписывать компенсируемые лекарства и медицинскую аппаратуру для амбулаторного лечения.
Установлен также порядок замещения семейных врачей сертифицированными помощниками семейных врачей в районах. Для ранней диагностики онкологических заболеваний увеличены выплаты семейным врачам с 71,14 до 75 евро за своевременно открытый рак первой степени.
Увеличено число пациентов, которым могут быть обеспечены услуги реабилитации, предусмотрено создание девяти новых диабетических кабинетов в региональных больницах и учреждениях, специализирующихся на эндокринологии.
Для уменьшения потока пациентов в приемных отделениях больниц предусмотрено создание педиатрических кабинетов.
Также Минздрав пересмотрел уровни больниц и профили услуг стационарных учреждений, в результате Сигулдская больница из региональной будет преобразована в специализированную, а в Салдусской больнице будут и в дальнейшем оплачиваться пункты срочной медицинской помощи и койко-места.
313 776 евро выделено на открытие педиатрических кабинетов, 759 484 евро - на укрепление психиатрических практик, а на привлечение дополнительных специалистов в сегмент оплачиваемых государством услуг требуется всего 2,681 млн евро.