В Латвии пересмотрены тарифы услуг здравоохранения

По предложениям лечебных учреждений расширен список онкологических диагнозов, при которых минимум диагностических, лечебных и реабилитационных услуг оплачивает государство. В минимум оплачиваемых услуг включены диагностика, лечение и медицинская реабилитация опухолей неясного и неизвестного происхождения.

Пациентам с первой группой инвалидности по причине нарушений психики и поведения будет оплачиваться общий наркоз при удалении зубов в острых случаях.

С 2020 года врачи, работающие в муниципальных учреждениях длительного социального ухода и реабилитации, будут иметь право отправлять людей на получение оплачиваемых государством услуг здравоохранения, выписывать компенсируемые лекарства и медицинскую аппаратуру для амбулаторного лечения.

Установлен также порядок замещения семейных врачей сертифицированными помощниками семейных врачей в районах. Для ранней диагностики онкологических заболеваний увеличены выплаты семейным врачам с 71,14 до 75 евро за своевременно открытый рак первой степени.

Увеличено число пациентов, которым могут быть обеспечены услуги реабилитации, предусмотрено создание девяти новых диабетических кабинетов в региональных больницах и учреждениях, специализирующихся на эндокринологии.

Для уменьшения потока пациентов в приемных отделениях больниц предусмотрено создание педиатрических кабинетов.

Также Минздрав пересмотрел уровни больниц и профили услуг стационарных учреждений, в результате Сигулдская больница из региональной будет преобразована в специализированную, а в Салдусской больнице будут и в дальнейшем оплачиваться пункты срочной медицинской помощи и койко-места.